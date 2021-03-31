Послу РФ был передан протест местных властей

МИД Италии сообщил, что высылает двух сотрудников российского посольства, которые подозреваются в противозаконных действиях.

Глава итальянского ведомства заявил, что передал послу РФ протест республиканских властей, который вызван шпионажем в пользу России. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на своей странице в "Фейсбуке".

Также Рим принял решение о высылке двух сотрудников российского посольства, которые "замешаны в серьезном деле".

Напомним, что сегодня, 31 марта, российского и итальянского офицеров задержали по подозрению в шпионаже. Указывается, что офицера и капитана итальянских ВМС поймали при передаче секретных данных. После этого российский посол был вызван в МИД Италии.

Российское посольство подтвердило, что в Риме действительно был задержан сотрудник военного атташе.

При этом дипломаты выразили надежду, что инцидент не скажется на отношениях Рима и Москвы. Обстоятельства "шпионажа" еще предстоит выяснить. Более детально данный инцидент в отечественном посольстве комментировать отказались.