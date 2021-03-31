Россия перебросила войска к Украине – NYT

Россия перебросила войска к Украине – NYT
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжение"Борщ – наш": украинцы решили "узаконить" свои права на суп
Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Командование американским вооруженным контингентом в Европе повысило уровень готовности войск до максимального. Это реакция на переброску российских военных подразделений к границе с Украиной, пишет The New York Times.

По информации издания, около четырех тысяч российских солдат, принимавших участие в военных учениях неподалеку от территории Украины, после их окончания 23 марта были отправлены к границе. В связи с этим американское командование в Европе подняло статус вооруженного конфликта на Украине с "возможного" до "потенциально неминуемого".

По оценке бывшего командующего армией США в Европе генерала-лейтенанта Фредерика Б. Ходжеса, увеличение российского контингента у границы Украины на фоне сообщений о нарушении перемирия между Киевом и неподконтрольными ему территориями Донбасса свидетельствуют о том, что "Кремль испытывает новую администрацию Белого дома".

Возможно, это произошло, потому что президент Джо Байден лишь однажды, еще в январе, в разговоре с Владимиром Путиным указал на важность украинского суверенитета. С тех пор Белый дом не уделял внимания украинскому кризису, Байден даже не нашел времени пообщаться с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, отмечает The New York Times. 

Но теперь все изменится: эскалация напряжения на линии соприкосновения в Донбассе и переброска армейских подразделений России обратили на себя внимание высокопоставленных американских чиновников в США и Европе, пишет издание. 

Ранее в ДНР обвинили Украину в подготовке наступления на Донбасс.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Да здравствует венгерское Закарпатье и польский Лемберг!
Пожаловаться Ответить
Дед Альцгеймер с чистой совестью может выпрыгивать из окна с воплем "Русские идут!".
Гость188093
Пожаловаться Ответить
Бункерный Дед-Бидон
Потенциально неминуемо. Долбaeбы.
Ты дегенерат! Даже читать не умеешь! Там написано "потенциально немимуемого"!!! Вот к чему приводит ношение кастрюли на голове!
гость
Пожаловаться Ответить
Депутат украстага здорово опустил б(к)<цензура>(б)анчика бандерабеспеки диктатора зели,оказывается ходил под подозрением но отмазали,занимался и занимается разным гешефтом при другане клоуне----позволительно,а борьба на шляву окраины только с политическими опонентами,да выпуском фейков!
Гость1701
Пожаловаться Ответить
Бункерный Дед-Бидон
Потенциально неминуемо. Долбaeбы.
Учи русский, <цензура>...
Гость173433
Пожаловаться Ответить
И что дальше, пиндосию сюда не звали, разберемся без вашего участия, а сунетесь тоже схватите мало не покажется это не ваша земля.
Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Потенциально неминуемо. Долбaeбы.
Дворник Тихон
Пожаловаться Ответить
В Луганске и Донецке живут граждане РФ! Их необходимо защищать!
Гость180026
Пожаловаться Ответить
И что, эти "высокопоставленные" чинуши сделают - застрелятся?
1
новости партнеров

Россияне расхлебывают последствия ошибок Горбачева в отношениях с НАТО

30 лет назад Москва упустила шанс изменить ход истории в свою пользу

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей