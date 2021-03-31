США раскрыли участие Турции в карабахском конфликте

США раскрыли участие Турции в карабахском конфликте
Фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Азербайджан получил территории благодаря поддержке союзника

Анкара выступала на стороне Баку во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Именно благодаря этому содействию Азербайджан занял часть спорных территорий, и Армения была вынуждена подписать мирное соглашение. Об этом заявил Госдеп США в докладе по нарушениям прав человека в разных странах.

В преамбуле доклада по Армении говорится, что Азербайджан "восстановил контроль над четырьмя прилегающими территориями", неподконтрольными ему с 1994 года, "при поддержке Турции". Таким образом, Вашингтон признал участие Анкары в войне на стороне Баку. Ранее они это отрицали, несмотря на данные, представляемые Ереваном, и показания свидетелей.

В докладе Госдепа также отмечено, что контроль еще над тремя районами Карабаха Азербайджан получил мирным путем при посредничестве России, а теперь в регион введены российские миротворцы. При этом окончательное решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха с 1995 г. является предметом международного посредничества членов Минской группы ОБСЕ – США, РФ, Франции.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул в сентябре 2020 года. Остановить кровопролитие удалось в ночь на 10 ноября 2020 года. Однако эксперты опасаются, что сейчас наступило лишь временное затишье.

О том, что победа Баку в Карабахе, была одержана чужими руками, ранее рассказали сирийские наемники, завербованные представителями Турции. При этом турецкие СМИ охотно делятся планами Анкары на значительную часть Кавказа, Крым, Поволжье и другие территории разных стран.

Николай ВИКТОРОВ

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