Путин осадил перебившего его на заседании Шохина - видео

Путин осадил перебившего его на заседании Шохина - видео
Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru
Лидер РФ не исключил национализации предприятий, которые злостно не выполняют гособоронзаказ

Президент РФ Владимир Путин в резкой форме осадил перебившего его руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина в ходе сегодняшней церемонии подписания Генерального соглашения между российскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

В этот момент речь зашла о возможности национализации предприятий, которые злостно и с перебоями исполняют гособоронзаказ. По словам руководителя страны, такой инструмент воздействия вполне реально задействовать. Кроме того, он потребовал, чтобы выделенные средства не перебрасывали на другие производства.

"Некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства, тем более, что они ритмично оплачиваются. И не перебрасывать полученные ресурсы...", – сказал Путин.

В этом момент его перебил глава РСПП, пытаясь что-то ответить президенту, однако тот ему это не позволил и жестко остановил.

"Секунду. Секунду. Секунду!" – осадил Шохина лидер нации, красноречиво остужая его пыл жестом руки. И договорил фразу: "...и не перебрасывать полученные от государства деньги на другие предприятия и другие бизнесы".

В заключение Путин попросил Шохина лично это проконтролировать.


Владимир Владимирович частенько в резкой форме выступает на важных совещаниях. Так, в мае прошлого года в ходе обсуждения ситуации с паводками и пожароопасной ситуацией в стране он с силой швырнул ручку и потребовал доложить об обстановке главу МЧС.

В конце 2020-го официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, как под раздачу президента попадают чиновники и разные руководители, в том числе на закрытых заседаниях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

М
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Гость188187
Не только гособорон заказ,а пора все постепенно национализировать.
в советские времена когда все разваливалось,работяги так оценивали разруху-хозяина нет,так вот,вы что надеетесь что многочисленные чиновники которых в случае массовой национализации предприятий назначат руководить предприятиями будут не воровать *ничье* а поднимать и улучшать
святая простота у вас или обычная глупость неумного человека?
возможно и нужно национализировать чтобы вновь продать в умелые руки и для этого нужны правильные законы
Гость188187
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Не только гособорон заказ,а пора все постепенно национализировать.
Гость187642
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Да правильно Шохин.
Дебил есть дебил
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