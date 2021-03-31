Рим назвал враждебным актом шпионский инцидент с российскими дипломатами

Рим назвал враждебным актом шпионский инцидент с российскими дипломатами
Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/ www.globallookpress.com
МИД Италии отчитался перед депутатами о немедленной реакции ведомства

Власти Италии расценили ситуацию с задержанием сотрудника посольства РФ, которого подозревают в шпионаже, как "враждебный акт". Об этом заявил глава МИД Республики Луиджи Ди Майо в ходе выступления на совместном заседании комиссии по иностранным делам Сената и палаты депутатов.

"Речь идет о враждебном акте чрезвычайной серьезности, поэтому мы немедленно приняли необходимые меры",  – цитирует РИА "Новости" итальянца.

Ранее сегодня внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата двух сотрудников аппарата военного атташе при дипмиссии РФ в Риме после задержания одного из дипломатов по обвинению в шпионаже.

Также в среду Ди Майо уже давал свой комментарий по данному событию через соцсети. В частности, министр сообщил, что передал российскому послу Сергею Разову протест властей Италии из-за якобы шпионской деятельности в пользу Москвы.

Сегодня стало известно о задержании о задержании спецподразделением карабинеров итальянского служащего ВМС и сотрудника нашей дипмиссии в момент передачи секретных материалов в обмен на денежное вознаграждение. Как уверял Ди Майо, операция готовилась долго и была проведена силами спецслужб и Минобороны.

Позже посольство РФ подтвердило факт задержания российского дипломата, но отказалось более детально комментировать данную информацию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Молодцы. Не скрывают, что два года готовили эту провокацию.
007
Пожаловаться Ответить
Снова будет: "вы все врёти, нас там нет, это не мы"!
Влад
Пожаловаться Ответить
Макаронники - мелочный и двуличный народишка. Пусть ждут ответку.
1
новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей