Соратница Зеленского испугалась войны в Донбассе и захотела сбежать с Украины

Соратница Зеленского испугалась войны в Донбассе и захотела сбежать с Украины
Фото: Mykola Tys/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Главнокомандующий ВСУ привел в состояние паники депутатский корпус страны

Украинские депутаты на фоне заявлений главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака о наращивании Россией своих военных сил у границ Незалежной и возможном нападении задумались над тем, а не пора ли "валить" из нэньки. В подобных замыслах была изобличена представительница пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Анна Колесник.

Речь идет о ее скандальной переписке, которую соратница главы государства Владимира Зеленского вела в своем телефоне с неким Стасом аккурат под вчерашнее выступление пана Хомчака с трибуны парламента.

Напомним, накануне украинский офицер, позорно оставивший своих солдат в Иловайском котле в конце лета 2014 г., пугал парламентариев скоплением российских войск на границе с Украиной якобы под видом подготовки к совместным с Белоруссией учениям. По мнению же главнокомандующего ВСУ, на самом деле РФ готовится к вторжению в соборную.

Кажется, очередная страшилка подействовала на умы депутатов. Во всяком случае, на пани Колесник.

"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала девушка.

Больше оказалось и не нужно, чтобы возбудить пользователей по обе границы.

"Кажется, они начинают что-то подозревать... Вот только что – что Хомчак врет и завтра Кремль захватит нэньку, или что украинской армией командует шизофреник?" – задается вопросом издание "Украина.ру" в своем телеграм-канале.

"Скажем по секрету, также, как Анна, думают многие. Но интересно другое. Ее реакция показывает, что Украина не ведет никакой войны с Россией, как говорят некоторые дурачки. Если бы вела, подобные заявления Хомчака не вызывали бы никакой реакции", – говорится в аккаунте "Запрещенной Украины".

Там отмечают, что даже такие просты речи с трибуны Рады главнокомандующего ВСУ заставляют украинцев паниковать, потому что одно дело обстреливать мирное население, и совсем иное – воевать с Россией.

Авторы "Зрады чи Перемоги" убеждены, что Колесник в реальности "спалила" потаенные желания всех депутатов.

"А как же ужесточение всеобщей под угрозой уголовного преследования мобилизации и методов призыва, как же концепция Зеленского всеобщей "партизанской войны" против агрессора??? А, это другое, рассчитанное на быдло, у которого нет денег..." – написал киевлянин Александр Голуб в "Фейсбук".

Позже в среду, 31 марта, пани Колесник попыталась оправдаться за свои слова, но получилось это весьма коряво. Соратница Зеленского утверждает, что имела в виду не бегство из страны, а всего лишь выезд на отдых, который она заслужила.

"На самом деле речь идет об отдыхе на маевку, а не о том, что я собралась покидать страну совсем... Люблю свою страну и в другую езжать не собираюсь!" – отписалась "слуга народа" в Сети.

Судя по комментариям под постом, ей мало кто поверил.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость173540
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Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
А перед повешением на осине, она завывать, про ещё не подохшее Щеня, она завывать будет?
ще как
Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
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Гость173540
с колами осиновыми, точнее
А перед повешением на осине, она завывать, про ещё не подохшее Щеня, она завывать будет?
Гость173540
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гость
Давай к нам на Ленинградку, найдем место где встать. Разбогатеешь, опыта больше опять же.
мне с вами, пидоргами, не по пути, прости-прощай
гость
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Давай к нам на Ленинградку, найдем место где встать. Разбогатеешь, опыта больше опять же.
Гость173540
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Гость188267
.. "на осинах" будет точнее
с колами осиновыми, точнее
Гость188267
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Настоящий ОДЕССИТ
Валите господа нацисты, а то скоро партизаны будут вас немножко вешать на березах.
.. "на осинах" будет точнее
Настоящий ОДЕССИТ
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Валите господа нацисты, а то скоро партизаны будут вас немножко вешать на березах.
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