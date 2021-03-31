Бывший лидер нации признался в любви к стране и призвал ей помочь в нынешней тяжелой ситуации

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает планов выставить повторно свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Об этом бизнесмен сообщил во время интервью, которое он дал своей невестке Ларе на ютуб-канале.

"У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей", – ответил Трамп на соответствующий вопрос, стоит ли американцам ждать, что он будет баллотироваться на высший пост в стране.

Как отмечает телеканал "МИР 24", в 2024 году 45-ому хозяину Белого дома исполнится 78 лет. Ровно столько сейчас действующему лидеру нации Джо Байдену.

Нынешний публичный диалог Трампа с женой его второго сына Эрика стал первым таким интервью после его ухода с поста президента.





