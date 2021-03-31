Лавров выдал шутку об удаленном формате из-за COVID-19

Лавров выдал шутку об удаленном формате из-за COVID-19
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Министр с юмором отреагировал на изменения в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на сессии клуба "Валдай", где решил пошутить о непопулярности очного формата в условиях коронавирусной пандемии. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, видеоконференции станут приоритетной площадкой для обсуждений политических вопросов в обозримом будущем.

Министр таким образом отреагировал на очный формат "Валдая", который стал редкостью за последние месяцы. Тем не менее, выразил уверенность Лавров, оффлайн-формат существенно облегчает работу.

"По крайней мере человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится", – пошутил российский госслужащий.

После того, как смех присутствующих прекратился, участники конференции обсудили ключевые проблемы в ближневосточном регионе. Во время заседания поднимались такие темы, как безопасность на территории Персидского залива, будущие встречи российского и китайского лидеров, а также вклад Соединенных Штатов и Атлантического альянса в урегулировании региональных конфликтов на Ближнем Востоке, передает РИА "Новости".

В конце марта министр прибыл с рабочим визитом в Китай, где попозировал перед журналистами с маской с необычной надписью. На средстве индивидуальной защите имелась фраза, красноречиво отражающая популярное у обывателей мнение о принятых антиковидных ограничениях. Так, Лавров попал на камеры СМИ в маске с надписью "FCKNG QRNTN". Министр использовал СИЗ, которую ему подарили журналисты на 71-летие. Фотографии российского госслужащего мигом облетели популярные соцсети.

Егор МАЛКОВ

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Человечество то продолжит, жаль только, что не белое. Белое последние 100 лет только теряло.
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