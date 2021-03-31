Грызлов назвал нулевой политическую репутацию Киева на переговорах по Донбассу

Грызлов назвал нулевой политическую репутацию Киева на переговорах по Донбассу
Борис Грызлов. Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Представитель Москвы обвинил власти Незалежной в сокрытии информации о статусе региона

Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю. Об этом заявил полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов после сегодняшних очередных безрезультатных переговоров, прошедших в режиме видеоконференции.

По его словам, делегация киевского режима по-прежнему занимает неконструктивную позицию на заседании ТКГ.

"На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах", – цитирует РИА "Новости" Грызлова.

Он отметил, что накануне лидеры Франции, Германии и России, обсуждая вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе, пришли к определенным общим позициям. В частности, Киеву, Луганску и Донецку нужно вместе согласовать условия сосуществования Донбасса и Украины после разрешения вооруженного конфликта.

Однако вопреки Минским соглашениям до сих пор не начат диалог о статусе мятежного края.

"Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", – констатировал российский делегат.

В свою очередь, украинская сторона обвинила Москву в том, что она якобы отказала Киеву обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня в зоне соприкосновения.

Напомним, накануне поздно вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры государств среди прочего обсудили ситуацию в Донбассе. Российский лидер указал на тот факт, что эскалацию конфликта в регионе провоцирует киевский режим, и подчеркнул важность следования пунктам Минских соглашений.

Прежде всего властям Незалежной необходимо наладить диалог с руководством ДНР и ЛНР и решить вопрос с правовым аспектом особого статуса Донбасса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей