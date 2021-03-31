США готовы восстановить санкции против белорусского бизнеса

Речь идет о госпредприятиях, отметили в Белом доме

Администрация Белого дома намерена восстановить действие санкционных мер против девяти белорусских госпредприятий. Об этом заявил 31 марта официальный представитель Госдепа Нед Прайс, выступая на брифинге.

Как отметил американский госслужащий, департамент "не в состоянии" вынести решение о приостановлении рестрикций, срок которых истекает в конце апреля.

В феврале Соединенные Штаты приняли решение о вынесении санкций против 43 представителей государственного аппарата Белоруссии. По словам руководителя Госдепа Энтони Блинкена, причиной персональных санкционных мер стали действия официального Минска, направленные на "подрыв демократии".

Егор МАЛКОВ

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