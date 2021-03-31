Прибывшего в Грузию Познера освистали сторонники Саакашвили

Недовольные появлением россиянина жители пытаются прорваться в гостиницу

Представители радикальных молодежных движений, которые относятся к сторонникам бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, пытаются ворваться внутрь гостиницы в Тбилиси, где в настоящее время находится российский журналист Владимир Познер.

В настоящее время у здания дежурит полиция. Недовольные прибытием телеведущего сторонники экс-президента Грузии освистывают Познера и пытаются пробраться внутрь.

Как пишет интернет-газета "Взгляд", российский ведущий намерен отпраздновать в столице Грузии свое 87-летие.

Как отмечает источник, российский журналист подвергся критике в грузинских медиа после интервью для "Имеди", в котором Познер выразил неодобрение действиями грузинских властей в отношении Абхазии и Осетии.

В прошлом году Саакашвили подвергся нападению со стороны недовольных в Афинах. Неизвестный мужчина ударил бывшего президента Грузии по голове.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей