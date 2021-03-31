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Представители радикальных молодежных движений, которые относятся к сторонникам бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, пытаются ворваться внутрь гостиницы в Тбилиси, где в настоящее время находится российский журналист Владимир Познер.
В настоящее время у здания дежурит полиция. Недовольные прибытием телеведущего сторонники экс-президента Грузии освистывают Познера и пытаются пробраться внутрь.
Как пишет интернет-газета "Взгляд", российский ведущий намерен отпраздновать в столице Грузии свое 87-летие.
Как отмечает источник, российский журналист подвергся критике в грузинских медиа после интервью для "Имеди", в котором Познер выразил неодобрение действиями грузинских властей в отношении Абхазии и Осетии.
В прошлом году Саакашвили подвергся нападению со стороны недовольных в Афинах. Неизвестный мужчина ударил бывшего президента Грузии по голове.
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