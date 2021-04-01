Боррель заявил о "нападении" на него в Москве

Боррель заявил о "нападении" на него в Москве
Фото: Florian Gaertner/ photothek.net v/ www.globallookpress.com
Европеец в шоке от поведения России

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает сыпать обвинениями в адрес нашей страны. Высокопоставленный европеец планомерно и неустанно создает для России образ главного мирового бандита. Теперь он заявил, что фактически подвергся "нападению" в российской столице.

Глава Евросоюза по внешнеполитической деятельности резко высказался по поводу состоявшихся этой зимой переговоров с российской стороной. Своим мнением и личными переживаниями Боррель поделился в интервью с журналистами французского телеканала "France 24".

Он настолько распалился, что объявил: в России его якобы не просто завалили оскорблениями, а фактически "напали" на представителя Европы, передает РИА ФАН.

Больше всего европейца расстроило, что во время минувших переговоров глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил ему о высылке немецкого, польского и шведского дипломатов.

По мнению Борреля, использовать встречу с птицей такого высокого полета, как он, в целях сообщить столь неприятные вести – это попытка не просто унизить собеседника, это прямая агрессия против него, передает RT.

Напомним, вышеперечисленных дипломатов выслали за их участие в незаконных акциях протеста в поддержку якобы отравленного и "безвинно" осужденного блогера Алексея Навального.

Несмотря на явное ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом, Боррель продолжает повышать градус. Недавно он объявил, что нашу страну нужно "давить и сдерживать".

Ольга ФЕДОРОВА

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