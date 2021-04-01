Сын Байдена пожалел о работе на Украине

Сын Байдена пожалел о работе на Украине
Хантер Байден. Фото: Win McNamee/ Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
Наследник президента США рассказал о трагических последствиях работы в стране

Сын Джо Байдена написал мемуары. В них он вспомнил о работе на Украине и ее трагических последствиях. Выдержки оттуда опубликовали американские СМИ. 

В своих записках под заголовком "Прекрасные вещи" наследник президента США признался, на что потратил вывезенные из Незалежной деньги. По его словам, эти немалыке средства ушли на наркотики и спиртное. 

Хантер рассказал, что "в какой-то момент совсем пропал". И сообщил, что однажды, когда проснулся в мотеле, "где брали $59 за ночь", его родные испытали больший ужас, чем он.

Алкоголь сын Байдена впервые пил, когда ему только исполнилось восемь лет, на вечеринке в честь папы. Тогда он попробовал шампанское.

Пристрастие к спиртному возникло быстро и задержалась надолго. Потом были и наркотики. Все зависимости появились из-за личных переживаний, отметил наследник американского лидера.

Работая в компании Burisma на Украине, Хантер ежемесячно получал  $50 тысяч. Шальные деньги только усугубили ситуацию, пишет The Washington Post.

Все они пошли на алкоголь и наркотики. Теперь сын Байдена жалеет о том времени, он сообщил, что, если бы вернуть все назад, не поехал бы в Незалежную

Также наследник главы США рассказал, как лечился от наркомании. К этому его подтолкнула смерть старшего брата от рака шесть лет назад. Все, что пережил в реабилитационных клиниках, Хантер описал в деталях, передает телеканал "360".

Ранее сын Байдена угодил в скандал с оружием. Невестка выкинула пистолет Хантера в бак с мусором, а он исчез.

До этого американцы, которые оказались в тяжелых условиях из-за пандемии коронавируса, негодовали, узнав, что наследник президента США поселился в роскошном особняке стоимостью в $5,5 миллионов.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость188891
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пожилел потому что стало известно как ты под прикрытием <цензура> укроину грабел!
Гость182529
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Воровали миллиарды вместе с оцом из своей же Америки и из Укрины. А теперь пожалеет.
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