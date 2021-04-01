Вводимые в ЕС ограничительные меры не соответствуют декларируемым там демократическим ценностям

Пандемия стала поводом для Запада забыть о правах человека. К таким выводам пришли специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Они изучили ситуацию в странах ЕС за последний год и представили результаты в докладе "Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции".

Выводы удручают. Всего за год ситуация с демократией в ЕС откатилась далеко назад. Под предлогом борьбы с пандемией там попраны все 28 постулатов Всеобщей декларации прав человека. Налицо дискриминация, нарушение прав человека на личную жизнь, на свободу мнения. Власти большинства европейских стран наделили себя неограниченными полномочиями, что свойственно диктатуре.

В частности, в Бельгии король получил возможность объявлять любые меры в рамках борьбы с COVID-19 без одобрения парламента. В Польше и Венгрии власти теперь могут отменять и изменять любые законы без вынесения вопроса в парламент, если решат, что это важно для противостояния коронавирусу.

Со свободой слова в ЕС тоже возникли проблемы. За критику властей в период пандемии теперь можно угодить под суд. Уже заведены уголовные дела в отношении журналистов и чиновников, указавших на ошибки правительства. В Чехии даже выдали сотрудникам СМИ специальные инструкции, как "правильно" освещать связанные с COVID-19 события.

Германия за год отказалась от прав человека, которыми гордилась десятилетиями, подтвердил член комитета бундестага по иностранным делам Вальдемар Гердт. Он отметил, что решения сейчас принимает некий орган, у которого на самом деле нет на это полномочий.

"Это не демократия, (…)это просто политическое шоу, которое проверяет, насколько легко мы отдадим все свои демократические права. Мы их, надо сказать, отдали практически без сопротивления",

– отметил немецкий политик в комментарии "Известиям".

Год назад, когда все страны столкнулись с новой угрозой – пандемией, меры везде предпринимались аналогичные – карантины, локдауны. Но со временем их стало возможно корректировать. По такому пути пошла, в частности, Россия – она предпочла усиливать систему здравоохранения, а не закручивать гайки в плане ограничений прав и свобод граждан.

В Европе же настаивают, что немедицинские меры, то есть локдауны, остановка целых отраслей экономики – это единственный путь борьбы с распространением вируса, отмечает член совета директоров ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов.

В результате мы наблюдаем кризис демократии в Европе, который усиливается социальной напряженностью. Это подтверждают выводы и западных исследователей. Так, издание The Economist лишило Францию и Португалию статуса "полной демократии", опустив их до уровня "несовершенная демократия". При этом индекс демократии в России подняли с 3,11 до 3,34.

Ситуация с коронавирусом в РФ уже позволило снять многие ограничения. Еще часть может быть снята в конце апреля. В этом случае россияне смогут традиционно отметить Пасху, первомайские праздники, выйти на Парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая. В целом, по оценке президент РФ Владимира Путина, к осени текущего года возможна полная отмена всех ограничений, введенных из-за COVID-19.

При этом в Европе ужесточают карантин. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил новый повсеместный локдаун с комендантским часом, закрытием школ и детсадов, ограничением передвижений по стране и т.д.