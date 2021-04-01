Гордон пригрозил России "партизанской войной" с тяжелыми последствиями

Гордон пригрозил России "партизанской войной" с тяжелыми последствиями
Дмитрий Гордон. Кадр youtube.com
Телеведущий уверен в способности Незалежной защитить свою территорию

Россия столкнется с "невиданным ранее" отпором, в том случае, если все-таки начнет широкомасштабное нападение на Украину. Такой точки зрения придерживается Дмитрий Гордон. 

Однако телеведущий уверен, что Москва не пойдет на такой шаг, поскольку понимает, что Киев способен защитить свою территорию. В эфире телеканала "Украина 24" Гордон отметил, что последствия могут быть плачевными. По его мнению, в случае нападения начнется партизанская война, в ходе которой выстрелы будут звучать отовсюду. 

"Земля будет стрелять по ним, потому что они оккупанты. Если они сунутся сюда, земля будет стрелять", 

– заявил телеведущий, добавив, что при таком сценарии в Россию "пойдут гробы", которые Москве нужно будет как-то объяснить. 

Также Гордон напомнил Кремлю о возможной реакции западных государств, уточнив, что всесторонних санкций в этом случае точно не избежать. Такие весьма не радужные перспективы, считает журналист, должны привести Россию в чувство. 

Ранее в американском издании New York Times появилась информация о том, что Россия начала стягивать свои войска к границам Незалежной. В РФ подобные сообщения назвали "вбросом", который призван подогреть напряженность и антироссийские настроения в регионе. 

Эксперты отметили, что обострение ситуации на Украине возможно лишь в том случае, если войска ВСУ вторгнутся в ДНР и ЛНР. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость173433
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Вот кто первым рванет с незалежной после клоуна будет этот лысый пряник. После раздела незалежной восточная Украина сама захочет расстрелять всех бандеровцев за всю свою несчастную жизнь ну а западных будут лечить поляки, венгры, Румыны кто кому достанется. Да и при современных технологиях этих бандеро-партизан найти не составит труда.
Сомневающийся
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И к чему такая статейка появилась в передовицах Утра, для понижения собственного рейтинга?
Влад
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Ну, "подвиги" этого <цензура> даже Соловьев уже описал. Чего взять с дебила ? А на счет портизанской войны - это не про хохлов. Во время войны "местных" партизанских отрядов не было только на Украине. Которые были - были все организованные из "центра". Ну не зря же байка ходила - Украинский партизанский отряд - это два хохла, собака и предатель. В нынешней ситуации на Украине партизанские отряды скорее будут бандеровцам яйца отрезать. Сейчас нацики еще держат ситуацию террором. Но как только их попрут через Львов и далее, ситуевина может в корне изменится.
Гость188773
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вова зильоный лох
а это чмоГандонИСТОЕ пойдет в партизаны?, или в обосраных шароварах будет перед камерами вышиванку на груди рвать - де... <цензура>...
А зачем лысой гадалке туда идти? Там и без него дурней хватает, которые его послушают и поедут в очередной котел, а он будет бухать дома и посмеиваться над ними.
Дворник Тихон
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Обычная хохлячья бредятина! На кой нам лезть в этот скотомогильник? Вот дать по сусалам всей Дуркаине со своей территории - это можно!
вова зильоный лох
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а это чмоГандонИСТОЕ пойдет в партизаны?, или в обосраных шароварах будет перед камерами вышиванку на груди рвать - де... <цензура>...
Гость180493
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эх, не "р" третья буква в его фамилии, точно не "р" )
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