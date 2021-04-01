Украину возмутили "оскорбительные" плакаты в России

Украину возмутили "оскорбительные" плакаты в России
Фото: Str/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
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В МИД Украины требуют провести расследование и наказать виновных

Украина негодует. Она уже выразила России протест из-за плакатов "оскорбительного характера" с изображениями дипломатов Незалежной.

МИД РФ от правлена нота протеста, заявили во внешнеполитическом ведомстве в Киеве. И потребовали расследовать эту акцию и наказать виновных.

В два последних дня марта неизвестные расклеили у здания посольства Украины в Москве плакаты с фотографиями сотрудников этого диппредставительства и оскорбительными комментариями. Кроме того, повреждены их служебные машины, находившиеся на городской стоянке, сообщило Министерство иностранных дел Незалежной.

Это "очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции". Согласно документу, принимающая сторона обязана "предотвращать любые нарушения спокойствия" диппредставителей, отметили в ведомстве.

И в заключении выдвинули несколько требований. Срочно принять меры, чтобы было проведено самое тщательное расследование инцидента. Виновных призвать к ответу. В дальнейшем гарантировать недопущение подобных акций. Обеспечить "условия для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ".

Ранее между Москвой и Киевом разгорелся дипломатический скандал. Временного поверенного в делах Незалежной в РФ вызвали на ковер в МИД РФ из-за появления в Киеве плакатов с фотографиями сотрудников российского посольства с оскорбительными надписями.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Антимайдан
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Расследовать только время терять, этих тварей в России просто ненавидят, выход однозначнй, дать свидомым хорошего пендаля, а особо прытким и в морду и на Усраину.
Гость188851
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Гость179033
Истинное лицо россии: нагадить потихому, а дальше- их там нет.(деджень.)
Тем же концом по тому же месту
Гость189210
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Пока отважные "патриоты" обклеивают всякой фигней стены посольства Украины : В России выросло число преступлений, совершаемое мигрантами с Кавказа и Средней Азии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику МВД. «Их удельный вес составил 77,3%», — говорится в сообщении.
наблюдение
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Разделяй и властвуй. Украину отделили, население настроили, теперь отделяют Россию и подготавливают настрой населения. Все идет по плану - "НАТО не на дюйм на восток"
Гость179033
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Истинное лицо россии: нагадить потихому, а дальше- их там нет.(деджень.)
Гость189204
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Гость188679
"повреждены их служебные машины" - надеюсь на тачки хлеба насыпали и месные крылатые бандиты (голуби, воробьи и пр.) постарались)))
Я бы им еще валерьянки плеснул бы на лобовое,пусть любуются кошачьими свадьбами.
Гость189204
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Гость187642
Давно надо полностью разорвать все дип.отношения с вражеской россией
Да кто ж вам не дает,придите и скажите - усе,мы не хотим с вами. Но хохлы же ссыкуны,побоятся в открытую выступить в нашем МИДе .А вот у себя на Окраине могут повизжать дескать что их все обижают. Это вам ответка за посольство РФ в Киеве,вы еще за Севастополь ответите,кастрюлеголовые бакланы.
Гость187642
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Давно надо полностью разорвать все дип.отношения с вражеской россией
Гость188679
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"повреждены их служебные машины" - надеюсь на тачки хлеба насыпали и месные крылатые бандиты (голуби, воробьи и пр.) постарались)))
Гость186212
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И что мид сраины может требовать.клоуны а не мид.
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