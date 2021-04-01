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Шпионский скандал в Италии набирает обороты. Уже раскрыты его новые подробности.
В Риме решили, что дипломат из РФ, с которым общался офицер ВМС Италии, арестованный потом за шпионаж, был сотрудником ГРУ. Об этом сообщили местные СМИ.
Откуда взяты такие данные, не известно. Пресса об этом умалчивает.
Зато указывает имя и фамилию российского "разведчика" – Дмитрий Остроухов. Кроме него, в посольстве РФ есть еще девять сотрудников ГРУ, пишет издание La Repubblica.
Арестованный капитан ВМС Италии встречается с россиянином с декабря 2020 года. Он успел передать не меньше трети украденных документов, сообщает газета.
До этого в Риме назвали шпионский инцидент с российскими дипломатами враждебным актом. И объявили, что немедленно приняли необходимые меры.
Сотрудники итальянской контрразведки задержали в Риме двух человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. Капитан итальянских ВМС был взят при передаче секретных данных военному, который дежурил в посольстве РФ.
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