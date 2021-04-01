Киев уверен, что Москва готовится к противостоянию на море

На Украине уверены, что столкновения с Россией избежать не удастся. Сейчас в СМИ Незалежной активно распространяется информация о том, что Киев во всю готовится к войне на море с использованием беспилотников.

При этом сообщается, что сейчас Москва прорабатывает возможные сценарии ответа в случае атаки, особое внимание уделяя тому факту, Украина, вероятнее всего, будет активно использовать турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

Об этом свидетельствует то, что корабли "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" ранее провели учения по отражению атак БПЛА противника, пишет Defense Express.

Два фрегата Черноморского флота РФ сначала приближались к кораблю "врага", чтобы провести атаку. Затем противник производил запуск беспилотных летательных аппаратов, которые российские корабли успешно отражали с помощью систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Завершалась операция уничтожением корабля условного противника ударами крылатых ракет "Калибр".

Украинские СМИ обратили внимание на то, что Москва создает противовоздушную оборону для отражения атак украинских беспилотников. Об этом говорит, например, то, что Bayraktar способен нести управляемую бомбу MAM-L, которая имеет дальность применения до пятнадцати километров.

Эти беспилотники вряд ли смогут противостоять российским кораблям, системы ПВО которых бьют намного дальше.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон пригрозил России "партизанской войной" и западными санкциями, если наша страна все-таки начнет широкомасштабное нападение на Украину.