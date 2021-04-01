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Иностранные военные корабли и самолеты появились у зоны строительства "Северного потока – 2". Об этом стало известно сегодня, 1 апреля.
Согласно приведенным данным, иностранная флотилия демонстрирует повышенную активность в пределах укладки газовой магистрали. Их действия носят провокационный характер, передает РИА "Новости", ссылаясь на информацию оператора "Северного потока – 2".
На опубликованном видео можно заметить, что у зоны укладки газопровода курсируют два военных судна. Представители Nord Stream 2 AG выразили уверенность, что появление иностранного военного флота говорит о намерении сторонних сил воспрепятствовать завершению строительства газопровода.
Как отмечает источник, в настоящее время суда демонстрируют повышенную активность у зоны укладки газопровода. Вокруг территории проплывают военные корабли, а также самолеты и вертолеты вместе с гражданским флотом, который, уверен оператор, также преследует провокационные цели в отношении участников проекта.
Согласно заявлению агентства, за последние дни усилилась активность вокруг участка строительства магистрали. Так, в конце марта на расстоянии до одной мили появилась неопознанная субмарина, которая поднялась на воду. Подлодка оказалась на минимальном расстоянии от якорных линий трубоукладчика. Оператор сообщил, что военное судно могло с легкостью повредить трубопровод.
В настоящее время участники проекта столкнулись с беспрецедентной провокацией, считают в компании – к активным действиям вокруг строительного участка подключили не только военные суда и авиацию, но и рыболовецкий флот.
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