Байден выводит американские войска из Персидского залива

Байден выводит американские войска из Персидского залива
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Части Пентагона перенаправляются в другие, пока неизвестные точки планеты

Пентагон выводит часть своего контингента из Персидского залива, в настоящий момент уже передислоцированы три батареи ЗРК Patriot, одна из которых базировалась на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии для защиты американцев. Поручение о выводе войск отдал президент США Джо Байден пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников.

По информации издания, такое решение принято в связи с планами Вашингтона по глобальной переориентации военного присутствия Штатов с Ближнего Востока.

Американские источники утверждают, что некоторые силы, включая авианосец и системы наблюдения, перенаправляются из данного региона для удовлетворения военных потребностей в других частях земного шара. Предполагаются и иные варианты сокращения.

"Вывод батарей Patriot, постоянно присутствующих авианосцев и других военных сил означает, что несколько тысяч военнослужащих могут со временем покинуть регион. По состоянию на конец прошлого года в регионе находились около 50 тыс. военных", – говорится в статье.

Отмечается, что два года назад "на пике напряженности между администрацией (тогдашнего президента США Дональда) Трампа и Ираном" здесь служили около 90 тыс. американцев.

Представители Пентагона отказались сообщить подробности о сокращении военного потенциала или вооруженных сил. Также не стали комментировать WSJ отвод части штатовского контингента и официальные лица Саудовской Аравии.

Ранее в марте глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон намерен завершить вывод войск США из Афганистана "тогда, когда наступит подходящий момент". Согласно подписанным еще Трампом с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) мирному соглашению американские военнослужащие должны покинуть афганскую территорию к 1 мая. Однако Байден считает, что Пентагону не удастся это сделать по "тактическим причинам".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Давно пора. А то сейчас Китай сидит у них на хвосте и машет своими новыми смартфонами...)
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