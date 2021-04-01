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Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, сбежавшая прошлым летом из страны в Вильнюс, порадовала постмайданных вождей киевского режима – домохозяйка обещала повторить еще раз свою сентенцию о том,
что Крым "оккупирован Россией и принадлежит Украине". Об этом экс-кандидат в президенты Белоруссии поведала
в интервью украинской "Европейской правде", находясь в литовской столице.
Тихановская заметила, что теперь ждет приглашения о визите от властей Незалежной.
Кроме темы российского Крыма беглянка желает донести до киевского режима точку зрения белорусских оппозиционеров на ситуацию в родной стране в обход самой Республики.
"Чтобы вынудить его (президента страны Александра Лукашенко – ред.) начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", – полагает Тихановская.
Оппозиционерка призналась, что хотела бы от украинского правительства более жесткой позиции по финансовой изоляции Белоруссии. Она подчеркнула "важность давления на режим".
Ранее в марте текущего года Тихановская в интервью другому украинскому изданию "Новое время" объявила, что таки считает Крым регионом, который относится к Незалежной. Домохозяйка заявила, что для нее настало время называть вещи своими именами.
Тут ничего не добавишь – нужно сколачивать круг "друзей" для поддержки, поскольку активность противников бацьки резко "стухли", как показали протестные марши в прошлые выходные.
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