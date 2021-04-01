Известный политолог считает, что белорусский лидер ему мстит и назвал его трусом

Последовательный критик президента Александра Лукашенко белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил, что вынужден был перебраться из России в более безопасное место в Европе. Об этом он рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН".

Такое решение эксперт связал с тем, что в Республике на него завели уголовное дело за "публичное оскорбление президента". Он назвал это местью самого бацьки.

"Вместо диалога он способен только применять насилие и репрессии. Прогнозы, которые я давал еще прошлым летом, подтверждаются. Лукашенко будет мстить каждому, кто выступает против него. Вот он и до меня добрался", – считает Болкунец.

Он отметил, что в рамках Союзного государства в случае получения соответствующих документов Москва будет обязана экстрадировать его в Минск. Поэтому политолог в экстренном порядке и покинул РФ, выехав в неназванную европейскую страну.

"Последнее время была масса случаев, когда белорусские спецслужбы похищали людей в Москве, вывозили в Белоруссию и пытали", – заявил эксперт.

Болкунец подчеркнул, что подобные шаги Лукашенко не спасут экономику страны от упадка, а ему самому не позволят удержаться в президентском кресле. По его мнению, у белорусских властей началась паника, поскольку там понимают, что Россия больше не станет предоставлять Республике экономическую помощь. Политолог назвал Александра Григорьевича трусом.

В начале февраля текущего года Болкунец предрек, что Всебелорусское собрание станет для Лукашенко своеобразной "панихидой" для его власти. А в марте политолог спрогнозировал возможность революции в России, которая может перекинуться из соседней Республики из-за нахождения бацьки в кресле главы государства.

