В США усомнились в способности России произвести достаточно доз "Спутника V"

В США усомнились в способности России произвести достаточно доз "Спутника V"
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Повышение спроса на российскую вакцину обеспокоило американцев

Россия использует противокоронавирусную вакцину "Спутник V" для собственных геополитических целей. Вместе с Китаем страна воспользовалась той ситуацией, которая возникла с западными вакцинами. Об этом в своем докладе пишет Исследовательская группа конгресса США. 

Сейчас страны, договорившиеся о поставках Pfizer, испытывают дефицит вакцин. Поэтому многие государства "с низким и средним уровнем дохода" стали закупать лекарства, производимые в Китае и России. Москва, в свою очередь, делая безвозмездную передачу лекарств, пытается укрепить свое положение на геополитической арене.

"Спутник V" аналитики назвали более привлекательной вакциной из-за низкой стоимости и более высокой допустимой температуры хранения, пишет RT.

Однако в ведомстве отметили, что сомневаются в способности России произвести достаточное количество лекарства для поставки за рубеж. Одной лишь Индии требуется 300 млн доз препарата, всего Москва получила заказ из 50 стран на 1,2 млрд доз. При этом, заявляют специалисты, в стране "пока не выполнили внутренние производственные нормы". 

В государствах Евросоюза сейчас идут жаркие споры по поводу закупки российской вакцины. И если некоторые чиновники готовы пойти на необходимые шаги для спасения населения, другие активно протестуют против покупки "Спутника V". Ситуацию обостряют нехватка и дороговизна Pfizer, смертельные последствия вакцинации AstraZeneca и третья волна пандемии, начавшаяся во многих странах Европы. 

Роман ИГНАТОВ

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