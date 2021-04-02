Украине объяснили истинный смысл обещания США защитить ее от "агрессии" России

Украине объяснили истинный смысл обещания США защитить ее от "агрессии" России
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона

Обещание США защитить Украину от "агрессии" России не осталось незамеченным в нашей стране. Его прокомментировал сенатор Алексей Пушков. 

По его мнению, смысл у прозвучавших из-за океана слов может быть какой угодно. Однако Киеву не стоит рассчитывать на особую поддержку Вашингтона. 

Если Украина снова затеет войну в Донбассе, американцы вмешиваться не станут. И никакие заверения главы Пентагона не помогут, уверен представитель Совета Федерации.

Максимум, на что способны США, – ввести новые санкции против России. А еще отправить в Незалежную оружие, отметил Пушков в своем телеграм-канале.

Однако принимать непосредственное участие в боях заокеанские кураторы не собираются, передает "Общественная служба новостей". Это "было бы полным безумием", подчеркнул сенатор . 

Накануне министр обороны Украины Андрей Таран радостно сообщил о том, что во время телефонного разговора с ним глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что предпримет Америка в случае эскалации в Донбассе. Она не оставит Украину наедине с "агрессивными устремлениями России", цитирует одно из местных СМИ, ссылку на которое привел Алексей Пушков.

Ранее в Вашингтоне выразили беспокойство из-за деэскалацией конфликта между Киевом и не подконтрольными ему территориями Донбасса. США готовы оказать поддержку "суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость189756
Пожаловаться Ответить
ПУСТЬ ПОМОГАЮТ ЭТИМ УКРОПАМ ХОЛОПАМ - ГРУЗИИ ТОЖЕ ПОМОГЛИ КАТЕРАМИ И ХАМЕРАМИ - ДОСТАЛИСЯ РОССИИ ВСЁ - А НА ДОНБАССЕ КАК НУЖНЫ ХАМЕРЫ И ДЖАВЕЛИНЫ --- КЛОУН ТРУСЛИВЫЙ САМ НЕ ВОЕВАЛ ОТСИЖИВАЛСЯ В РОССИИ - ЩАС ПАТРИОТОМ СТАЛ ЧМОШНЫЙ И ТРУСЛИВЫЙ " человечек" --- ПУТИН ЕГО ПОСЛАЛ НА НА НА НА НА КАК И ПАРАШУ В СВОЁ ВРЕМЯ - УСРАИНА ОНА И ЕСТЬ <цензура> ЗАСРАЛИ ТАКУЮ СТРАНУ БАНДЕРЛОГАМИ
Гость186457
Пожаловаться Ответить
Гость185880
Гитлер тоже хотел сделать столицу рейха за уралом. Если вся Европа будет принадлежать России да хоть в Урюпинске, какая разница. А Усраины не будет так или иначе. Можно особо кастрюлеголовыми заселять земли Сибири, там нужны рабочие руки.
В Сибири нам очень нужны рабочие руки, но ни в качестве частей тела бандеровцев! Пусть свой яд на своей западной Украине выплескивают! Не надо сибиряков в качестве отбросов общества рассматривать.
Гость185880
Пожаловаться Ответить
Гость184454
НАТО и Америка обязательно помогут Украине Это будет безумием если Россия вторгнится на Украину У России столица будет в Ханты Мансийске
Гитлер тоже хотел сделать столицу рейха за уралом. Если вся Европа будет принадлежать России да хоть в Урюпинске, какая разница. А Усраины не будет так или иначе. Можно особо кастрюлеголовыми заселять земли Сибири, там нужны рабочие руки.
Гость184536
Пожаловаться Ответить
США в безумстве находится, НАТО же привело все силы в боевую готовность. Пушков, у США голову сорвало. Северный поток окружили военные корабли, таранят наши суда Польские шхуны, а вот где мы и как мы готовимся или противодействуем, а то это напоминает 1941 один в один.
Гость189204
Пожаловаться Ответить
Гость184454
НАТО и Америка обязательно помогут Украине Это будет безумием если Россия вторгнится на Украину У России столица будет в Ханты Мансийске
Хуже будет для хохлов -просто Хохлосландия перестанет существовать, ее раздербанят как Югославию. Будет Малороссия( Юго-Восток) Галиция(Запад) и Закарпатье отойдет к Венгрии. Ну а Киев -Мать городов Русских будет пока автономным как Крым был когда-то. Вот что ждет кастрюлеголовых баранов которые дернутся на Донбасс.
крым наш
Пожаловаться Ответить
Гость177012
Задача для холопов в кастрюлях - это гадить России, причём за свой счёт. Ни один американец или европеец не должен пострадать за этот мусор. Холопы, усердно гадящие себе и соседям, даже не понимают, что их, вонючих и глупых, никто рядом к себе не подпустит.
неее!весь мир с нами!БУ-ГА-ГА!!!
Гость177012
Пожаловаться Ответить
Задача для холопов в кастрюлях - это гадить России, причём за свой счёт. Ни один американец или европеец не должен пострадать за этот мусор. Холопы, усердно гадящие себе и соседям, даже не понимают, что их, вонючих и глупых, никто рядом к себе не подпустит.
Гость190040
Пожаловаться Ответить
Mon ami! Как тебе побыстрее хочется побыстрее сдаться (отдаться) хотя бы кому нибудь. Только современня хохляндия никому не нужна. России особенно: корми вас потом, восстанавай, что вы, длб, сами разрушили. Не тешьте себя пустыми надеждами, лучше начинайте работать! Холявы больше не будет! А помощь пиндоссии будет: еще пара десятков дыряво-надывных лодок и ружей времен их Гражданской войны. Салют!
Гость180493
Пожаловаться Ответить
Гость184454
НАТО и Америка обязательно помогут Украине Это будет безумием если Россия вторгнится на Украину У России столица будет в Ханты Мансийске
правильно, не держи в себе, сглатывай или выплюнь)
Гость180493
Пожаловаться Ответить
какие же кастрюльки наивные, либо, что еще хуже - туповатые)
1 2
новости партнеров

Украине объяснили истинный смысл обещания США защитить ее от "агрессии" России

Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона

Байден выводит американские войска из Персидского залива

Части Пентагона перенаправляются в другие, пока неизвестные точки планеты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей