Лукашенко перечислил плюсы от объединения России и Белоруссии

Лукашенко перечислил плюсы от объединения России и Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народы двух стран кровно заинтересованы в объединении, подчеркнул глава РБ

Подписанный 25 лет назад Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии позволил "двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции". Об этом заявил глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу, 2 апреля.

По его словам, благодаря созданному союзу граждане двух стран получили равный доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, социальным гарантиям. Они могут выбирать место жительства и работы.

Вместе Москва и Минск смогли далеко продвинуться в высокотехнологичной сфере, указывает Лукашенко. В числе достижений он отметил "совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров".

"Вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС",

приводит слова президента РБ пресс-служба.

При этом и вызовы у обеих стран общие. На них "беспрецедентно" давят извне. Особенно заметно эти негативные внешнеполитические тенденции проявились на фоне пандемии коронавируса, подчеркнул Лукашенко. Однако он уверен, что вместе белорусы и россияне все преодолеют, поэтому они "кровно заинтересованы" в дальнейшей интеграции на основе Союзного государства.

2 апреля 1996 г. был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. С тех пор этот день считается Днем единения народов двух стран. Договор о создании Союзного государства РФ и РБ был подписан 8 декабря 1999 года.

Ранее Лукашенко заявил, что говорить о "слиянии" Белоруссии и России "глупо". Из этого и из других шагов Минска эксперты сделали вывод, что Лукашенко после ослабления протестов снова утратил интерес к Союзному государству. Тем более что недавно он публично посетовал, что у Белоруссии нет друзей. В Кремле, однако, не стали переживать по этому поводу.

Николай ВИКТОРОВ

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