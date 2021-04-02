Вблизи Украины заметили российскую военную авиацию - видео

Вблизи Украины заметили российскую военную авиацию - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В небе над Ростовской областью пролетело около 16 вертолетов

На границе России и Украины были замечены сразу несколько единиц военной авиации. 

В Сети опубликовали ролик, на котором заметно, как в небе над Ростовской областью появилось сразу несколько вертолетов. По словам автора, всего было 16 боевых машин и направлялись они в сторону Незалежной.

@_nik_1105

#вертолеты #полет

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Не исключено, что это были учения, которые могли проходить на одном из полигонов вблизи военной части. В комментариях к публикации также предположили, что вертолеты просто "корректировали цели", поэтому поводов для беспокойства нет. 

Также на границе с Украиной были замечены группы ударных вертолетов  Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель". Однако никаких официальных подтверждений информации сделано не было. 

Ранее Владимир Зеленский написал пост, в котором обвинил Москву в "игре мускулами". Глава Незалежной заявил, что Россия пытается создать атмосферу угрозы, проводя военные учения вдоль границы. 

Таким образом президент попытался успокоить украинцев, которые на протяжении уже пары недель слушают о том, что к границам Украины якобы были согнаны всевозможные войска РФ. Зеленский подчеркнул, что ВСУ всегда готовы к провокациям. 

Также накануне в Сети появилось видео военной техники, которая разместилась на Крымском мосту. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость177012
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Как же военным хочется закатать этих скотов из ВСУ в землю на удобрения. Они не люди, а бараны, вместо того, чтобы зачистить Украину от ублюдков и мразей рагульских, они воюют с единственно нормальными украинцами.
Гость189756
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ЭТО ЕЩЁ РАЗ РОССИЯ ПОКАЗЫВАЕТ УКРОПАМ ХОЛОПАМ ПОЛЕЗЕТЕ НА ДОНБАСС ПИПЕЦ вам БУДЭ - И НИ КАКАЯ ПИНДОСКАЯ И ГЕЙ ЕВРОПЕЙСКАЯ НАТО НЕ ПОМОЖЕТ - КИЕВСКИИ КАТЕЛ БУДЭ
Гость189982
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Радные депутаты уже все купили билеты к проебалтам?
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