В России прояснили слухи о грядущей войне с Украиной

В России прояснили слухи о грядущей войне с Украиной
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Подобного рода заявления выглядят весьма сомнительно, считают в МИД

В последнее время в прессе активно муссируется тема того, что не за горами настоящее боевое столкновение России Незалежной. В российском внешнеполитическом ведомстве решили поставить точку в этом вопросе и заявили, что ни о каких сражениях с украинцами речи не идет.

Замглавы МИД России Андрей Руденко подчеркнул, что все публикации в прессе и интернет-пространстве по поводу "грядущей" русско-украинской войны являются очередными низкопробными фейками. Москва не заинтересована в столкновениях с Киевом, пишет РИА "Новости".

Кривотолки на тему того, что Россия вот-вот нападет на несчастную Украину, появились на фоне вбросов о "стягивании" российских войск к границам Незалежной. При этом военный эксперт Игорь Коротченко считает, что такого рода публикации преследуют одну цель – подогреть напряженность в регионе.

К стимулированию истерии вокруг конфликта на Украине подключились и высокопоставленные американцы. Так, официальный представитель Пентагона Джон Кирби недавно заявил, что якобы жертвами "российской агрессии" 26 марта 2021 стали 40 украинских солдат.

А 2 апреля интернет-пространство взорвал ролик, на котором российская военная авиация бороздит воздушные просторы неподалеку от Украины. Особенно впечатлительные пользователи Сети тут же предположили, что боевые машины с коварными намерениями летят в сторону Незалежной.

Ольга ФЕДОРОВА

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