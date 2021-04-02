Бывший президент Украины поучил нынешнего уму-разуму

Леонид Кравчук решил помочь Владимиру Зеленскому. На правах старшего товарища и коллеги он дал главе Украины ценные советы.

Видимо, тем самым бывший президент поучил нынешнего уму-разуму. Уверенный, что тот должен соблюдать его четыре рекомендации.

Экс-лидер Незалежной заявил, что принимать важные решения следует "на основе глубокого анализа", учитывая все моменты и слушая всех. И не торопиться с оценками, как это было не раз.

Также, продолжил Леонид Макарович, нужно делать все, чтобы любой, кто действует против страны, был обязательно наказан. Люди именно этого хотят, добавил он.

С человеком, если нет доказательств о совершении им больших проступков, но в обществе уже даны оценки, следует держаться на расстоянии. Тяжело доказать, что он кристально чист, если о нем пишут и говорят другое, пояснил Кравчук.

Дал совет и о том, как вести себя с теми, кто живет в Незалежной, пользуется ее законами и богатствами, но проводит не украинскую политику. Их надо лишать власти, заявил бывший президент, а ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Зеленский в последние месяцы начал действовать решительно и активно вместе с СНБО (закрытие каналов и возможности "враждебной пропаганды, враждебных действий против Украины"), отметил Кравчук.

Он это "искренне приветствует". Такая работа должна быть постоянной "до тех пор, пока мы не скажем "Украина, украинская демократия приобрела черты, изменить которые уже не возможно", заключил политик выступая в программе "Право на власть" не телеканале "1+1".

Ранее Леонид Кравчук назвал причину водной блокады Крыма. По его мнению, в этом виновата Россия.

