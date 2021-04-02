О наказаниях и лишении власти: Кравчук дал ценные советы Зеленскому

О наказаниях и лишении власти: Кравчук дал ценные советы Зеленскому
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Бывший президент Украины поучил нынешнего уму-разуму

Леонид Кравчук решил помочь Владимиру Зеленскому. На правах старшего товарища и коллеги он дал главе Украины ценные советы.

Видимо, тем самым бывший президент поучил нынешнего уму-разуму. Уверенный, что тот должен соблюдать его четыре рекомендации.

Экс-лидер Незалежной заявил, что принимать важные решения следует "на основе глубокого анализа", учитывая все моменты и слушая всех. И не торопиться с оценками, как это было не раз.

Также, продолжил Леонид Макарович, нужно делать все, чтобы любой, кто действует против страны, был обязательно наказан. Люди именно этого хотят, добавил он.

С человеком, если нет доказательств о совершении им больших проступков, но в обществе уже даны оценки, следует держаться на расстоянии. Тяжело доказать, что он кристально чист, если о нем пишут и говорят другое, пояснил Кравчук.

Дал совет и о том, как вести себя с теми, кто живет в Незалежной, пользуется ее законами и богатствами, но проводит не украинскую политику. Их надо лишать власти, заявил бывший президент, а ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Зеленский в последние месяцы начал действовать решительно и активно вместе с СНБО (закрытие каналов и возможности "враждебной пропаганды, враждебных действий против Украины"), отметил Кравчук.

Он это "искренне приветствует". Такая работа должна быть постоянной "до тех пор, пока мы не скажем "Украина, украинская демократия приобрела черты, изменить которые уже не возможно", заключил политик выступая в программе "Право на власть" не телеканале "1+1".   

Ранее Леонид Кравчук назвал причину водной блокады Крыма. По его мнению, в этом виновата Россия. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость189982
Пожаловаться Ответить
"до тех пор, пока мы не скажем "Украина, украинская демократия приобрела черты, изменить которые уже не возможно" в этом предложении слово "демократия" подразумевает "тоталитаризм". Когда уже чочол-сосед побежит стучать в СБУ на хохла-соседа, потому что тот ему на пузырь стекломоя не дал пару гривен?
Акиншин В.Н.
Пожаловаться Ответить
Причём тут я, кали РЕПАТРИАЦИЮ тогда не обЪявили и пол Франеции тогда, дамой вернули, УВЫ?: нет поркумекайтя сами.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Пожаловаться Ответить
Акиншин В.Н.
СМ. "Леонид Кравчук назвал причину водной блокады Крыма", согласен Л.М., РОССИЯ виновата, разве ня панятна, шо зима была и холодно, так ведь тяплее и душа, а вы на нас?
Кравчук дал ценные советы Зеленскому и Акиншину В.Н.: повеситься, застрелиться, утопиться и подорваться! Эти укроТВАРИ должны быть ЛИКВИДИРОВАНЫ!
Акиншин В.Н.
Пожаловаться Ответить
Прям и как всегда: назло врагу, убью козу, а хто ш к табе потом пайде????, ты ш сам и выгнал...., прекрасно понимаещь.
Акиншин В.Н.
Пожаловаться Ответить
СМ. "Леонид Кравчук назвал причину водной блокады Крыма", согласен Л.М., РОССИЯ виновата, разве ня панятна, шо зима была и холодно, так ведь тяплее и душа, а вы на нас?
1
новости партнеров
По теме

Украине объяснили истинный смысл обещания США защитить ее от "агрессии" России

Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона

Немцы готовы отколоться от ЕС ради прививки "Спутником V"

Германию призвали жестче отстаивать свои интересы при решении вопросов здоровья нации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей