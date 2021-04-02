Украина настраивает НАТО на борьбу с Россией

Киев призывает альянс ответить на "вызовы" Москвы

Страны НАТО, граничащие с Украиной, должны повысить уровень боевой готовности своих войск, чтобы иметь возможность дать отпор России. Об этом заявил представитель Офиса президента Незалежной Роман Машовец послу Канады Ларисе Галадзой в пятницу, 2 апреля.

Он обвинил Россию в "систематическом нарушении режима прекращения огня" в Донбассе, из-за чего Украина постоянно теряет "лучших защитников". Мало этого – Москва и Минск планируют провести в сентябре масштабные военные учения "агрессивного характера".

"Такие действия России бросают вызов безопасности Украины и НАТО",

– заявил Машовец и призвал дать общий отпор. Во-первых, активизировать совместные учения Украины и НАТО. Во-вторых, подготовить натовские войска в Европе к противостоянию с РФ.

В ответ канадский дипломат заверила в поддержке усилий Незалежной по борьбе с "российской агрессией", передает пресс-служба Офиса Владимира Зеленского. Она также рекомендовала Киеву усилить "демократический контроль" над ситуацией в ВСУ, поскольку это важное условие для вступления в НАТО.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Незалежная готова к вступлению в Североатлантический военный альянс на "8,5 из 10".

На днях стало известно, что уровень мониторинга, который ведут американские войска в Европе, повышен до максимального в связи с обострением ситуации в Донбассе. В Пентагоне заявили, что уже начали консультации на эту тему с партнерами по НАТО.