Соответствующее постановление пропало с сайта Кабмина

На сайте правительства Украины больше нет документа от 29 марта 2021 года, который расширял списка запрещал ввоз в страну товаров из России.

Постановление кабмина исчезло с официального сайта, а при переходе по старой ссылке возникает ошибка, связанная с тем, что теперь страница имеет другой адрес или была удалена, сообщает "Украина.ру".

Напомним, что ранее Киев расширил санкции в отношении Москвы. В обновленный список вошли продовольственные и непродовольственные товары. Например, пшеница, подсолнечное масло, изделия из бумаги.

Постановление должно вступить в силу уже 10 апреля.