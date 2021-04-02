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На сайте правительства Украины больше нет документа от 29 марта 2021 года, который расширял списка запрещал ввоз в страну товаров из России.
Постановление кабмина исчезло с официального сайта, а при переходе по старой ссылке возникает ошибка, связанная с тем, что теперь страница имеет другой адрес или была удалена, сообщает "Украина.ру".Напомним, что ранее Киев расширил санкции в отношении Москвы. В обновленный список вошли продовольственные и непродовольственные товары. Например, пшеница, подсолнечное масло, изделия из бумаги.
Постановление должно вступить в силу уже 10 апреля.
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