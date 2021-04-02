В Кремле подтвердили: Байден лично пригласил Путина на встречу

В Кремле подтвердили: Байден лично пригласил Путина на встречу
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Детали мероприятия пока не известны

Джо Байден пригласил Владимира Путина на саммит по климату. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Москву пришла соответствующая бумага, сообщил пресс-секретарь российского президента. И отметил, что детали мероприятия пока не известны.

Их пытаются узнать через посольство в Вашингтоне и диппредставительство США в Москве. Интересуются, как будет проходить саммит, кто примет в нем участие и другие подробности, передает RT.

На днях Песков говорил, что официальное приглашение, когда оно поступит, рассмотрят в соответствующем порядке. И указал на важность темы мероприятия.

По его словам, Путин уделяет большое внимание вопросам климата. Наша страна – участница Парижской конвенции и "занимает очень ответственную позицию", напомнил пресс-секретарь,

С этим саммитом еще не все ясно. Нужно время, чтобы определиться сучастием в нем, заключил представитель Кремля.

Ранее о том, что Байден позвал Путина на переговоры, сообщали в США. Кроме российского президента американский лидер пригласил ипредседателя КНР Си Цзиньпина, писали СМИ. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость190486
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Вопрос, а нашему этот саммит нужен да еще по климату, учитывая что Штаты сами давно кладут на этот климат. О чем говорить с этим старым маразматиком Бидоном, или ему там хорошую шпору подготовят и транквилизатор в зад вколят чтобы не спотыкался а то ведь до стола не дойдет.
игорь
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какой озорник этот байден))
Гость189205
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Неужели у этого американского придурка все-таки осталось немного мозгов?
Гость188166
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Наконец-то плебея позвали за стол.
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