Детали мероприятия пока не известны

Джо Байден пригласил Владимира Путина на саммит по климату. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Москву пришла соответствующая бумага, сообщил пресс-секретарь российского президента. И отметил, что детали мероприятия пока не известны.

Их пытаются узнать через посольство в Вашингтоне и диппредставительство США в Москве. Интересуются, как будет проходить саммит, кто примет в нем участие и другие подробности, передает RT.

На днях Песков говорил, что официальное приглашение, когда оно поступит, рассмотрят в соответствующем порядке. И указал на важность темы мероприятия.

По его словам, Путин уделяет большое внимание вопросам климата. Наша страна – участница Парижской конвенции и "занимает очень ответственную позицию", напомнил пресс-секретарь,

С этим саммитом еще не все ясно. Нужно время, чтобы определиться сучастием в нем, заключил представитель Кремля.

Ранее о том, что Байден позвал Путина на переговоры, сообщали в США. Кроме российского президента американский лидер пригласил ипредседателя КНР Си Цзиньпина, писали СМИ.