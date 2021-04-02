Минск объявил о пересмотре военной доктрины Союзного государства

Минск объявил о пересмотре военной доктрины Союзного государства
Фото: Russian Defence Ministry/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Погранслужбы обеих стран планируют укрепить белорусско-польскую границу

Военная доктрина Союзного государства Белоруссии и России претерпела значительные изменения. Об этом сегодня заявил замначальника генштаба Вооруженных сил Республики Павел Муравейко.

"Мы не стоим на месте в правоприменительной практике. Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, – военная доктрина Союзного государства", – цитирует РИА "Новости" генерал-майора.

Муравейко добавил, что документ еще должен пройти утверждение на Высшем государственном совете.

Напомним, в пятницу в Минске проходит торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов России и Белоруссии, которое отмечается 2 апреля.

Ранее сегодня на этом мероприятии выступил замглавы белорусского Госпогранкомитета Сергей Новиков. По его словам, в настоящее время соответствующие ведомства обеих стран совместно формируют новую программу развития пограничной безопасности на период 2023-2027 годов. В рамках этой работы будет усилена охрана белорусско-польского участка границы Союзного государства.

В частности, планируется построить и реконструировать инженерные заграждения, модернизировать комплексы сигнализации, переоснастить пограничные подразделения необходимой техникой, уточнил Новиков.

Также в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил все плюсы подписанного 25 лет назад Договора об образовании Сообщества двух наших государств. Прежде всего, благодаря соглашению "братские народы" получили равный доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, социальным гарантиям.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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