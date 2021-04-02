Жириновский призвал "проучить хамов" и защитить "Северный поток-2" силами Балтфлота

Жириновский призвал "проучить хамов" и защитить "Северный поток-2" силами Балтфлота
Владимир Жириновский. Фото: Anton Belitsky/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер либеральных демократов заявил о необходимости дать разрешение нашим морякам открывать огонь по любым судам, игнорирующим предупреждения

Для защиты от разных западных хамов судов, работающих на укладке труб "Северного потока-2", и самого газопровода необходимо использовать корабли Балтийского военного флота России. С таким призывом выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик считает, что силам Балтфлота нужно дать разрешение открывать огонь по любым судам, которые игнорируют предупреждения в зоне строительства российской газовой магистрали.

"Пару суден пойдет ко дну – все сразу же успокоятся, никто больше им не помешает работать. Надо разок проучить этих хамов и авантюристов, другой язык они не понимают", – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что за последнее время возле участков строительства "СП-2" в датских водах Балтийского моря все чаще появляются иностранные суда, в том числе военные, которые нарушают правила пребывания в зоне укладки труб. Также над стройкой периодически барражируют вертолеты НАТО.


Больше всего неприятностей доставляют строителям польские моряки, которые на своих рыболовецких шхунах подходят буквально вплотную к российским кораблям. Недавно, чтобы защитить трубоукладчик "Фортуну" от возможного удара, судам снабжения пришлось встать наперерез нарушителю и принять удар о собственный борт.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Украине объяснили истинный смысл обещания США защитить ее от "агрессии" России

Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона

Немцы готовы отколоться от ЕС ради прививки "Спутником V"

Германию призвали жестче отстаивать свои интересы при решении вопросов здоровья нации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей