"Против кандалов Америки": болгары оценили идею о союзе с Россией

"Против кандалов Америки": болгары оценили идею о союзе с Россией
Фото: Xinhua/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Жители отреагировали на возможность проведения референдума о выходе из НАТО

Болгарские интернет-пользователи отреагировали на предложение о проведении референдума, посвященному голосованию о выходе государства из состава Атлантического альянса. Мнения местных комментаторов о поступившей на суд общественности идее разделились.

Ранее фракция "Возрождение Отечества", руководителем которой выступает глава национального движения "Русофилы" Николай Малинов, призвала местные власти к выдворению иностранного военного контингента из страны и последующему голосованию о выходе из состава НАТО.

"Важно поддерживать дружеские отношения, потому что без партнерства с российским народом у нашей страны нет будущего", – приводят "Факти" позицию фракции.

Сами же читатели под новостью разделились в мнениях. Некоторые поддержали союз с РФ, остальные крайне скептично восприняли предложение о выходе из альянса.

"80% болгарского народа и против НАТО, как и против кандалов фашистской Америки!", "Референдум нам не понадобится, нас и так скоро исключат из альянса",  Мы однозначно за программную зону мира и за то, чтобы коммунизм жил. Другой вопрос, что НАТО экономит миллиарды долларов. "Русофилы" же манипулируют простым народом с невыполненным обещанием референдума", "Что бы вы ни хотели, мы будем льстить и тем, и другим", "Голосуем 30 лет за Европу, и не добились ничего, кроме надоевших турецких сериалов и американской пропаганды", – пишут читатели в комментариях.

Ранее издание Wall Street Journal заявило, что сотрудник Министерства обороны, которого разоблачили в Болгарии, занимался передачей секретной информации о военных разработках США.

Егор МАЛКОВ

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