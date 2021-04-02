Британское СМИ назвало "Спутник V" способом примирения России и Запада

Британское СМИ назвало "Спутник V" способом примирения России и Запада
Фото: Mahmoud Issa/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Договоренность о поставках препарата положит начало "дипломатическому сближению"

Российская вакцина "Спутник V", разрабатываемая против коронавирусной инфекции, поможет стать средством преодоления трудностей в отношениях между РФ и западными государствами. Такое заявление сделали журналисты британского издания The Spectator.

Согласно приведенным данным, недавно Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель возможность регистрации российской вакцины в ЕС. Автор полагает, что при достижении договоренности политизированность ряда европейских государств о отношении России сбавит обороты, и обе стороны смогут "сгладить углы".

Такой вариант приобретает актуальность и на фоне постоянных заявлений о приближающейся третьей волне, а также новостей о дефиците доз в Евросоюзе.

"Скептицизм и враждебность не ограничивается одной Великобританией, хотя в России существует весьма прочная традиция исследования вакцин, в том числе в центре Гамалеи, где был разработан "Спутник V". России также было что потерять – как в репутационном, так и в финансовом плане – если бы вакцина не оправдала ожиданий. Любой потенциал, который предусматривался для демонстрации своей "мягкой силы", исчез бы в мгновение ока, если бы с препаратом возникли проблемы, – отмечает британский еженедельник.

По мнению обозревателей, отказ Европы от "Спутника V" станет политическим решением, так как препарат доказал свою безопасность и эффективность.

Не так давно сообщалось, что Москва приняла решение о поставках 180 тысяч доз "Спутника V" для жителей Молдавии. Российская сторона направит груз в рамках оказания гуманитарной помощи. По словам лидера социалистической фракции Игоря Додона, более 30% доз отдадут Приднестровью.


Егор МАЛКОВ

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