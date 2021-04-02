В черный список попали 11 фирм

Украинские журналисты выяснили, что СНБО страны расширила санкционный список. Так, рестрикции ввели прости Россотрудничества и еще 10 компаний РФ.

Об этом узнала "Украинская правда", передает РИА "Новости". При этом в Россотрудничестве не знают об ограничительных мерах – Киев официально о них не объявил, уточняется в телеграм-канале агентства.

Любопытно, что в конце марта Украина запретила ввозить в страну ряд российских товаров. Однако очень быстро передумала и удалила документ. Также Киев поддержал санкции ЕС из-за Алексея Навального.