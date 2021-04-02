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Украинские журналисты выяснили, что СНБО страны расширила санкционный список. Так, рестрикции ввели прости Россотрудничества и еще 10 компаний РФ.
Об этом узнала "Украинская правда", передает РИА "Новости". При этом в Россотрудничестве не знают об ограничительных мерах – Киев официально о них не объявил, уточняется в телеграм-канале агентства.
Любопытно, что в конце марта Украина запретила ввозить в страну ряд российских товаров. Однако очень быстро передумала и удалила документ. Также Киев поддержал санкции ЕС из-за Алексея Навального.
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