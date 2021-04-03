Кравчук оскорбил Лукашенко после его переговоров с Путиным

Кравчук оскорбил Лукашенко после его переговоров с Путиным
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/https://www.globallookpress.com/
Белоруссию назвали "холуем" России

Москва же, в свою очередь – это враг Киева. С таким резким заявлением первый президент Незалежной выступил после первого разговора нынешнего украинского главы Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

Леонид Кравчук особо подчеркнул, что переговоры Киева с Вашингтоном состоялись в тот же день, что и беседа президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. На этом фоне Кравчук процитировал Александра Солженицына – мол, нет друзей у России. Есть только враги и холуи. К первой категории политик отнес Незалежную, а ко второй – Белоруссию, оскорбив тем самым и ее президента.

Россия не желает признавать независимость Украины и стремится ее уничтожить, заявил Кравчук в эфире у Савика Шустера.

Напомним, первый телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся накануне, 2 апреля. Беседа длилась около получаса. Американский лидер заверил украинского, что Вашингтон всячески поддерживает суверенитет страны. Зеленский в свою очередь снова пообещал, что на Украине воцарится мир.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость177012
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Этот придурок сделал из Украины <цензура>, попрошайку, подстилку, из 4-й страны Европы - последнюю. А народец, вместо того, чтобы повесить урода на забор за яйки, развесив уши слухает эту мразь.
Гость Давид
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Дурак он и не крестится. Готов кому угодно лизнуть задницу, лишь бы сделать что либо против России. Он забыл, что развал и обнищание Украины на его совести, именно благодаря его заслугам появился символ "кравчучка". Народ ради куска хлеба грузил в эти тележки все что можно и и вез на рынок.
крым наш
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и не здохнет же!!!
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