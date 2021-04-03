В США собравшегося помогать Украине Байдена подняли на смех

В США собравшегося помогать Украине Байдена подняли на смех
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На родине демократа усомнились в его дееспособности

Недавно новый хозяин Белого дома наконец-то почтил своего украинского коллегу телефонным звонком. При этом Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому оказать всецелую поддержку Украине, если вдруг начнется война с нашей страной. Впрочем, даже в Америке такие слова лидера вызвали скепсис. Простые американцы начали активно обсуждать заявление своего главнокомандующего и не преминули припомнить ему позорное падение на трапе самолета.

Исторической для Незалежной разговор состоялся 2 апреля. В ходе переговоров Байден обещал помощь Зеленскому в разрешении конфликта на юго-востоке страны, а также уверил своего украинского коллегу в том, что два государства продолжат активно развивать сотрудничество. Под соответствующей статьей на страницах Daily Mail пользователи Сети решили поделиться своим мнением.

Некоторые не могли отказать себе в удовольствии подшутить над Байденом из-за его грандиозного падения на трапе самолета.

"Служба поддержки? Что именно собирается делать этот идиот? Он не может даже подняться по лестнице, чтобы все не затаили дыхание", – подкалывает главу США читатель издания.

Другие также отметили, что военные потенциалы России и Украины не сопоставимы. При желании нашей стране ничего не стоит пройти всю Незалежную строевым маршем.

"Если бы Россия хотела войны с Украиной, они были бы в Киеве в течение недели", "Прекратите поддерживать этого поджигателя войны! Серьезно, такими темпами Байден приближает мир к новой войне с применением оружия массового уничтожения", – негодуют интернет-пользователи.

А еще американцы предположили, что у верхушки США есть свои корыстные цели в развязывании войны с Россией.

"Таким образом Америка хочет решить ее экономическую и денежную катастрофу. Возможна затяжная война за денежную перезагрузку, "У Украины, вероятно, достаточно компромата на семью Байденов, и у дяди Джо нет другого выбора, кроме как начать войну с Россией", - размышляют американцы.

Напомним, 2 апреля американский и украинский лидеры проговорили около получаса, хозяин Овального кабинета объявил, что он "душой и сердцем" верит в Незалежную.

Ольга ФЕДОРОВА

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