В России ответили на выпад первого президента Украины

В России ответили на выпад первого президента Украины
Леонид Кравчук. Фото: Владимир Тарасов/Keystone Press Agency/https://www.globallookpress.com/
Сенатор указал на истинного врага Незалежной

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук ухитрился разом оскорбить и Россию, и Белоруссию. Первую он назвал врагом Киева, вторую – холуем Москвы. В России ответили на этот выпад.

Высказывание Кравчука оценил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Сенатор указал на истинного врага Украины, комментируя слова политика.

К бедственной ситуации в стране и отсутствию полноценного диалога между странами привела политика властей Незалежной.

"Настоящий враг Украины – это её руководство",

заявил Цеков в беседе с RT.

Сенатор добавил, что действия нынешнего руководства разрушают страну.

Поводом для резких высказываний Кравчука стали переговоры нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Так совпало, что в этот же день состоялся разговор главы РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Украина холуй США!
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