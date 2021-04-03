"Пока это ваша территория": в Киеве намекнули на возможную потерю РФ Дальнего Востока

"Пока это ваша территория": в Киеве намекнули на возможную потерю РФ Дальнего Востока
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/https://www.globallookpress.com/
Украинская сторона посоветовала властям нашей страны сосредоточиться на своих делах

С громким заявлением выступил глава Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. Он обвинил Россию в том, что она "сует нос" в дела Украины и призвал заняться собственными делами.

Кроме того, Данилов в эфире у Савика Шустера намекнул, что РФ может лишиться части территорий.

"Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория – занимайтесь",

-отрезал он.

Как водится, свои слова Данилов не подкрепил какими-либо фактами.

Напомним, украинская сторона регулярно во всеуслышание обвиняет Россию в агрессии и делится опасениями – мол, со дня на день на Незалежную могут напасть. Так, на днях украинская разведка обнародовала заявление, где говорится о возможном продвижении войск РФ вглубь страны.

Позже масла в огонь подлил первый глава Украины Леонид Кравчук, который назвал Россию врагом и заявил, что Москва стремится к уничтожению Киева. На слова политика уже ответили – его заявление прокомментировал сенатор, указавший на истинного врага Незалежной.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Повелитель хохлов
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Откуда эти все полудурки нарисовались ? поди все с одного квартета с зэ явились дэгенераты
Stipan.R
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С каждым днем и новой "деятельностью" Ukraina все больше захламляется, не подозревая, что плюс с позиции "громкоговорителе НАТО недостаточен для компенсации минусов своих собственных промахов.
Настоящий Одессит
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Вот уж долбодятлы. Сами 25-ю ногами на кладбище, а другим советуют...
Влад
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Пан Данилов уже не первый раз отмечается своим дебилизмом.
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