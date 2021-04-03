Украинская сторона посоветовала властям нашей страны сосредоточиться на своих делах

С громким заявлением выступил глава Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. Он обвинил Россию в том, что она "сует нос" в дела Украины и призвал заняться собственными делами.

Кроме того, Данилов в эфире у Савика Шустера намекнул, что РФ может лишиться части территорий.

"Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория – занимайтесь",

-отрезал он.

Как водится, свои слова Данилов не подкрепил какими-либо фактами.

Напомним, украинская сторона регулярно во всеуслышание обвиняет Россию в агрессии и делится опасениями – мол, со дня на день на Незалежную могут напасть. Так, на днях украинская разведка обнародовала заявление, где говорится о возможном продвижении войск РФ вглубь страны.

Позже масла в огонь подлил первый глава Украины Леонид Кравчук, который назвал Россию врагом и заявил, что Москва стремится к уничтожению Киева. На слова политика уже ответили – его заявление прокомментировал сенатор, указавший на истинного врага Незалежной.