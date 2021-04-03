Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
С громким заявлением выступил глава Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. Он обвинил Россию в том, что она "сует нос" в дела Украины и призвал заняться собственными делами.
Кроме того, Данилов в эфире у Савика Шустера намекнул, что РФ может лишиться части территорий.
"Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория – занимайтесь",
-отрезал он.
Как водится, свои слова Данилов не подкрепил какими-либо фактами.
Напомним, украинская сторона регулярно во всеуслышание обвиняет Россию в агрессии и делится опасениями – мол, со дня на день на Незалежную могут напасть. Так, на днях украинская разведка обнародовала заявление, где говорится о возможном продвижении войск РФ вглубь страны.
Позже масла в огонь подлил первый глава Украины Леонид Кравчук, который назвал Россию врагом и заявил, что Москва стремится к уничтожению Киева. На слова политика уже ответили – его заявление прокомментировал сенатор, указавший на истинного врага Незалежной.
К лету валюта должна немного укрепиться, считает специалист
Германию призвали жестче отстаивать свои интересы при решении вопросов здоровья нации