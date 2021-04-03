"Смертельный риск": в Крыму предостерегли НАТО от ссор с Россией

"Смертельный риск": в Крыму предостерегли НАТО от ссор с Россией
Ласточкино гнездо, Крым. Фото: www.pixabay.com
Нападки на нашу страну могут обойтись слишком дорого

Заручившаяся поддержкой американцев Незалежная с особым рвением начала грозить кулаком России. Представители киевского режима с восторгом рассказывают о готовящихся учениях стран-участниц Североатлантического альянса. В Крымской республике посоветовали соседям поумерить пыл, так как нападки на Россию могут вылиться в серьезные проблемы для любого агрессора.

Так, высокопоставленный крымский дипломат Юрий Гемпель напомнил коллегам из Незалежной и НАТО о военной мощи нашей страны. Ответ России в случае агрессии против нее может быть весьма чувствительным и болезненным. Так что нарываться на Москву – себе дороже, предостерегает распоясавшихся украинцев дипломат.

Так в Крыму отреагировали на заявление украинского политика Алексея Арестович о том, что боевые маневры Североатлантического альянса "Defender Europe-2021" нужны для отработки стратегии ведения войны с нашей страной.

В беседе с журналистами РИА "Новости" Гемпель иронично заметил, что "риск – дело благородное", однако и по шапке можно получить.

"Не стоит Украине и НАТО подвергать себя смертельному риску", – отметил дипломат.

Представители Крыма предложил агрессорам ознакомиться с многовековой победоносной историей нашей страны. После этого охота нападать на Россию, скорее всего, сойдет на нет.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Пентагон привел войска в Европе в повышенную боеготовность из-за России.

Ольга ФЕДОРОВА

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