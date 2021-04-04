Зеленскому досталось от Байдена: на Украине высказались о телефонном разговоре

Зеленскому досталось от Байдена: на Украине высказались о телефонном разговоре
Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперт оценил тонкий намек американского лидера

Прошедший в минувшую пятницу телефонный разговор между главами Украины и Америки был весьма сдержанным. Байден выразил поддержку стране, ее целостности и суверенитету, намекнув, что содействие будет оказано только после проведения в Незалежной антикоррупционных реформ. Зеленский, в свою очередь, заверил – все обязательно сделает. Однако на Украине полагают, что президент в такой форме получил выговор от американского главы. 

Как рассказал политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Первый независимый", в стране сложилась "катастрофическая" ситуация из-за коронавируса. При этом Зеленский не делает ничего, чтобы это исправить, ожидая, когда ему удастся поговорить с Байденом. 

Он заявил, что разговор ничем хорошим не обернулся – Зеленского отчитали из-за реформ, которые проводить ему не очень и хочется. 

"Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству", – приводит его слова РИА "Новости". 

Погребинский добавил, что властям следовали бы сосредоточится на проблемах с вакцинацией в стране и решением конфликта на востоке. 

Телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоялся после длительных уговоров с украинской стороны. Власти Незалежной были обеспокоены тем, что новый американский президент долго не выходил на прямой контакт с главой Украины.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
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Гость192465
Старый маразматик учил молодого и остуди его пыл воевать. У Клоуна по жизни видно совсем нет своего мнения и живет он жизнью Голобородько.
ЖИДовской ЗЕлупе достаётся от всех, кому не лень! Во все отверстия и чем попало!
Гость192465
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Старый маразматик учил молодого и остуди его пыл воевать. У Клоуна по жизни видно совсем нет своего мнения и живет он жизнью Голобородько.
Гость185095
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Дайте зеле побалдеть до понедельника.
Гость182529
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У Байдена и так по горле свои проблемы,сейчас Байдену не до Украины. А Зеленский то суется куда не надо как не мытая ложка.
Гость191433
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и зе тутже ответил, слушаюсь мой фюрер!!'
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