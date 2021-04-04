Эксперт оценил тонкий намек американского лидера

Прошедший в минувшую пятницу телефонный разговор между главами Украины и Америки был весьма сдержанным. Байден выразил поддержку стране, ее целостности и суверенитету, намекнув, что содействие будет оказано только после проведения в Незалежной антикоррупционных реформ. Зеленский, в свою очередь, заверил – все обязательно сделает. Однако на Украине полагают, что президент в такой форме получил выговор от американского главы.

Как рассказал политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Первый независимый", в стране сложилась "катастрофическая" ситуация из-за коронавируса. При этом Зеленский не делает ничего, чтобы это исправить, ожидая, когда ему удастся поговорить с Байденом.

Он заявил, что разговор ничем хорошим не обернулся – Зеленского отчитали из-за реформ, которые проводить ему не очень и хочется.

"Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству", – приводит его слова РИА "Новости".

Погребинский добавил, что властям следовали бы сосредоточится на проблемах с вакцинацией в стране и решением конфликта на востоке.

Телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоялся после длительных уговоров с украинской стороны. Власти Незалежной были обеспокоены тем, что новый американский президент долго не выходил на прямой контакт с главой Украины.