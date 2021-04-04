Вассерман объяснил трюк США с "Мотор Сич"

Вассерман объяснил трюк США с "Мотор Сич"
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Киев намеренно лишили сторонних инвестиций

Американцы заставили Украину поссориться с Китаем. Надавив на Киев по поводу решения о национализации завода "Мотор Сич", США добились усиления контроля над украинской властью. Такого мнения придерживается журналист Анатолий Вассерман.

Инцидент с Китаем приведет к тому, что на Украину перестанут поступать иностранные инвестиции. Благодаря этому западные страны станут единственными, кто будет готов вкладывать деньги в Незалежную. Такая зависимость Киева приведет к тому, что америкацам станет в разы легче управлять происходящим в стране. 

В интервью для "Украина.ру" Вассерман рассказал, что Соединенные Штаты распоряжаются деньгами МВФ, куда поступают деньги и со стороны России. Согласно правилам голосования, пояснил он, американцы могут "продавить" свою позицию, вопреки всеобщему решению. Поэтому для США все идет по плану, хотя, полагает он, и преступному.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о национализации украинского завода по производству авиадвигателей "Мотор Сич". Китайские компании, которые до этого инвестировали в производство собственные деньги, лишись своих долей. Позже представители США на Украине похвалили властей страны за принятое решение.

Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя ситуацию вокруг завода, заявил, что никогда бы не отдал предприятие, обеспечив его госзаказом. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость192636
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Шуты . Царя изберите а потом вякайте. Коммуняки заблудшие.
Гость180070
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Для Украины это не необходимость, это действительность. Они себя продали уже в рабство. Тут уже даже сомнений. А вот про нас и рабов, то уж изволь. Рабы это вы сейчас вы. Нас санкциями давят чтобы мы подчинились и стали рабами запада. А вот вы уже там. Т.ч. нет в тебе свободы. Свобода и демократия - это уже нарицательные слова, которые запад испоганил своей политикой. Но ты мило киваешь всем этим переменам, т.к. ты раб и обязан подчиняться.
Гость188166
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Для Украины, если есть такая необхолимость внешнего управления, то лучше чтоб это были страны свободного мира, а не рабы, как санкционная рашка.
007
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Вассерман, он конечно Да! Просто Мессинг! А кто это?
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