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Украинская армия стала "настоящим щитом Европы" за последние годы, считает глава Вооруженных сила Украины Руслан Хомчак.
Более того, главнокомандующий уверен, что Киев внес большой вклад в обеспечение евроатлантической безопасности, пишет РИА "Новости".
В своем заявлении, посвященному 72-летию альянса, Хомчак также отметил, что украинская армия активно сотрудничает в НАТО в вопросах военной реформы, указав, что только в 2021 году Незалежная примет участие в 15 военных учениях, которые пройдут на как территории страны, так и за ее пределами.
Президент Украины также присоединился к поздравлениям. В своем "Твиттере" Владимир Зеленский написал, что Киев рассчитывает на расширение "практического сотрудничества в целях укрепления евроатлантической безопасности". Бывший комик также добавил, что альянс может рассчитывать на помощь и поддержку Украины, которая сейчас продолжает осуществлять необходимые для этого реформы.
Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021
Ранее в ВСУ объявили о полной готовности вступить в НАТО. Хомчак отметил, что сейчас готовность его страны можно оценить на 8,5-9 баллов из 10.
Однако точно неизвестно, примут ли вообще Незалежную в НАТО, поскольку ранее Германия высказалась против предоставления Украине Плана действий по членству в организации.
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