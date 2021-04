Украинская армия стала "настоящим щитом Европы" за последние годы, считает глава Вооруженных сила Украины Руслан Хомчак.

Более того, главнокомандующий уверен, что Киев внес большой вклад в обеспечение евроатлантической безопасности, пишет РИА "Новости".

В своем заявлении, посвященному 72-летию альянса, Хомчак также отметил, что украинская армия активно сотрудничает в НАТО в вопросах военной реформы, указав, что только в 2021 году Незалежная примет участие в 15 военных учениях, которые пройдут на как территории страны, так и за ее пределами.

Президент Украины также присоединился к поздравлениям. В своем "Твиттере" Владимир Зеленский написал, что Киев рассчитывает на расширение "практического сотрудничества в целях укрепления евроатлантической безопасности". Бывший комик также добавил, что альянс может рассчитывать на помощь и поддержку Украины, которая сейчас продолжает осуществлять необходимые для этого реформы.

Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms