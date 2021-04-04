Глава ВСУ своеобразно поздравил НАТО с праздником

Глава ВСУ своеобразно поздравил НАТО с праздником
Фото: pixabay.com
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Лидер Незалежной добавил, что ждет расширения сотрудничества

Украинская армия стала "настоящим щитом Европы" за последние годы, считает глава Вооруженных сила Украины Руслан Хомчак. 

Более того, главнокомандующий уверен, что Киев внес большой вклад в обеспечение евроатлантической безопасности, пишет РИА "Новости".

В своем заявлении, посвященному 72-летию альянса, Хомчак также отметил, что украинская армия активно сотрудничает в НАТО в вопросах военной реформы, указав, что только в 2021 году Незалежная примет участие в 15 военных учениях, которые пройдут на как территории страны, так и за ее пределами. 

Президент Украины также присоединился к поздравлениям. В своем "Твиттере" Владимир Зеленский написал, что Киев рассчитывает на расширение "практического сотрудничества в целях укрепления евроатлантической безопасности". Бывший комик также добавил, что альянс может рассчитывать на помощь и поддержку Украины, которая сейчас продолжает осуществлять необходимые для этого реформы. 

Ранее в ВСУ объявили о полной готовности вступить в НАТО. Хомчак отметил, что сейчас готовность его страны можно оценить на 8,5-9 баллов из 10. 

Однако точно неизвестно, примут ли вообще Незалежную в НАТО, поскольку ранее Германия высказалась против предоставления Украине Плана действий по членству в организации.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Хохлы как всегда в дупе
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В интернете полно кадров где хохлы воспитывают своих сраных детей в духе ненависти к москалям, этот генетический мусор уже в 6-8 лет орет про москаляку на гиляку и на ножи, надеюсь, что это отребье отправят на Донбасс и там их благополучно убьют. На Донбассе скоро уже почти 150 детей убили каратели, будьте вы прокляты, хохлы поганые, мразь, падаль, жополизы амерские, подстилки, прокладки, ничтожества.
Гость192624
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В НАТО не идиоты, чтобы принимать дебильные страны.
Хохлы как всегда в дупе
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Вчера на Донбассе погиб ребенок 2016 года рождения. Ему было всего 5 лет, он не видел ничего кроме войны. Его убили укрокаратели. Желаю всем укрятникам тяжелой мучительной смерти, надеюсь, что и вы и ваши паршивые семьи сдохнут в страшных мучениях. И не надо мне вешать про русский шовинизм, это вы убили ребенка, наверняка он был в 5 лет полковником российской армии. Будьте вы все прокляты во веки веков, хохлы, мразь, падаль, плесень, грязь. Пошли вам бог всякое зло, чтобы даже не осталось вашего бракованного генокода на этой земле.
Гоблин
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Анекдот из двух слов: Хохол воин.
Гость188166
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На данный этап, пока НАТО ещё не приняло окончательное решение, Украине нужно получить статус союзника США и разместить американские базы на своей территории. Вот тогда посмотрим, как рашка будет вертеться. Такой статус имеет Япония, Австралия, Филипины и <цензура>. Хотя эти страны не входят в НАТО.
Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
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А зачем им в НАТе такон ГИВНО, как Урина нужно?
Гость188679
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Если в НАТО любители выстрелить себе в ногу, то тогда примут, на правах интенданта, типа принеси-подай-пшелнахуй-не мешай
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