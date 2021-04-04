Лидер Незалежной добавил, что ждет расширения сотрудничества

Украинская армия стала "настоящим щитом Европы" за последние годы, считает глава Вооруженных сила Украины Руслан Хомчак.

Более того, главнокомандующий уверен, что Киев внес большой вклад в обеспечение евроатлантической безопасности, пишет РИА "Новости".

В своем заявлении, посвященному 72-летию альянса, Хомчак также отметил, что украинская армия активно сотрудничает в НАТО в вопросах военной реформы, указав, что только в 2021 году Незалежная примет участие в 15 военных учениях, которые пройдут на как территории страны, так и за ее пределами.

Президент Украины также присоединился к поздравлениям. В своем "Твиттере" Владимир Зеленский написал, что Киев рассчитывает на расширение "практического сотрудничества в целях укрепления евроатлантической безопасности". Бывший комик также добавил, что альянс может рассчитывать на помощь и поддержку Украины, которая сейчас продолжает осуществлять необходимые для этого реформы.

Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Ранее в ВСУ объявили о полной готовности вступить в НАТО. Хомчак отметил, что сейчас готовность его страны можно оценить на 8,5-9 баллов из 10.

Однако точно неизвестно, примут ли вообще Незалежную в НАТО, поскольку ранее Германия высказалась против предоставления Украине Плана действий по членству в организации.