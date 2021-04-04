Под ограничения попали 10 российских компаний и Россотрудничество

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о введени санкций в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и других российский организаций.

Ограничительные меры были введены в отношении 10 компаний и Россотрудничества, уточняет РИА "Новости". Они подозреваются в причастности к контрабанде. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Однако глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что пока не получал от Киева никаких официальных уведомлений о введении новых санкций.

Напомним, что новости о расширении санкционного списка появились еще 2 апреля. Уже тогда журналисты выяснили, что Киев планирует ввести ограничительные меры в отношении вышеуказанных компаний. Сейчас эта информация официально подтвердилась.

Напомним, что в конце марта Украина вновь расширила санкции против России. Тогда был расширен список товаров, запрещенных к ввозу на территорию Незалежной.

Он включал в себя как продовольственные, так и непродовольственные категории товаров. Например, теперь на Украине не смогут купить российскую пшеницу и подсолнечное масло, товары из бумаги, моющие средствам и упаковочные пакеты. Всего список был дополнен 25 новыми товарами

Постановление должно было вступить в силу 10 апреля, но потом неожиданно пропало с сайта кабмина.