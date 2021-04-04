США смирились с невозможностью помешать строительству "Северного потока - 2" - заявление Блинкена

США смирились с невозможностью помешать строительству "Северного потока - 2" - заявление Блинкена
Фото: Stefan Sauer/ ZB/ www.globallookpress.com
Газопровод в Вашингтоне назвали "дополнительным оружием"

США признали, что, вероятно, больше не смогут препятствовать завершению масштабного проекта. Об этом сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.  

"В конечном счете, это должны решать те, кто пытается вести строительство магистрального газопровода и намерен довести проект до конца",– заявил Глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. "Однако США хотят удостовериться в том, что наша позиция, наше противодействие газопроводу будут правильно поняты",

добавил Блинкен.

Между тем, во время своей недавней встречи в Брюсселе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas) американский госсекретарь выступил с повторной критикой российско-немецкого проекта газопровода, который, по его словам, "раскалывает Европу".

Тем не менее, Федеральное правительство Германии по-прежнему заинтересовано в реализации проекта и, в свою очередь, выступает как против ранее введенных Соединенными Штатами санкций, так и против угроз введения новых санкций.

"Немецкая позиция остается неизменной. Переговорный процесс с американским правительством продолжается", – сообщило 29 марта министерство иностранных дел Германии.  

Блинкен подчеркнул, что правительство США, несмотря на конфликт вокруг "Северного потока -2", придает большое значение хорошим отношениям с ФРГ. По его словам, газопровод является "плохой идеей", однако несмотря на это, Германия остается „одним из наиболее близких союзников“ для Соединенных Штатов.

"И то обстоятельство, что у нас разные позиции касательно газопровода, это не изменит",

– заявил Энтони Блинкен.

По его словам, "Северный поток – 2" даст Российской Федерации "дополнительное оружие", чтобы использовать энергетику в качестве средства давления, в том числе и на соседнюю Украину, которая после запуска Nord Stream 2 потеряет свое значение как страны-транзитера газа.

Тимур СОРОКИН

Ответить:

Дмитрий
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Неужели наконец-то дошло?
С какого он народа
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Заколебал он весь белый свет. То нелъзя, то можно. Один из тупых представителей, одной тупой страны. Человек по имени Антоша Блинкин; барыга с Молдаванки, недопогромленный...
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