В России объяснили нежелание Европы покупать "Спутник V"

В России объяснили нежелание Европы покупать "Спутник V"
Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеТуроператоры раскрыли пессимистичный прогноз по поездкам в Европу
В ЕС боятся, что российская разработка затмит местные вакцины

Евросоюз переживает о том, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" станет популярнее европейских вакцин. Именно поэтому там не торопятся с тем, чтобы одобрить и закупать разработку наших ученых. Такого мнения придерживается директор исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как рассказал специалист РИА "Новости", Европа боится того, что российская вакцина обладает рядом преимуществ, поэтому и не пускает на свой рынок. Ведь есть все шансы, что "Спутник V" затмит европейские препараты. 

Европейское агентство по лекарственным средствам изучает российскую вакцину с начала марта 2021 года. Предполагается, что инстанция одобрит препарат в мае. 

При этом отечественная разведка ранее заявляла о том, что Европа пытается в срочном порядке придумать, как дискредитировать "Спутник V". Видные политики в ЕС даже говорили о том, что не станут принимать российскую вакцину ни при каких условиях. Таким громким заявлением, например, отметился еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

А вот глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер и вовсе призывал регулятор затянуть с выдачей разрешения до лета. Это, по его мнению, нужно для того, чтобы европейские вакцины смогли нарастить производство и занять рынок. 

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость186457
Пожаловаться Ответить
Может быть для начала граждан России вакцинировать, в Сибири постоянный дефицит вакцины - больше месяца ожидание!
Из Таллина
Пожаловаться Ответить
Зачем вообще писать хотят,не хотят?Просто наплюйте и всё.Ведь и в правду создаётся впечатление,что Россия втюхивает вакцину,и лишний повод правительству нагадить России.Много русскоязычных хотят "Спутник",но не хочет правительство.Что теперь повеситься?Разберемся.Всем россиянам здоровья.Прививайтесь.
Гость проездом
Пожаловаться Ответить
Да и пусть вымирают. Одним суждено вымирать, а другие, истинные демократы, будут обогащаться, живя по своим либеральным ценностям.
1
новости партнеров

В России объяснили нежелание Европы покупать "Спутник V"

В ЕС боятся, что российская разработка затмит местные вакцины

Перед Россией стоит новая угроза - эксперты

В будущем проблемы в сельском хозяйстве могут обернуться голодом по всему миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей