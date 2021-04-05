Россия всерьез задумалась об альтернативе SWIFT

Россия всерьез задумалась об альтернативе SWIFT
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Система может появиться в результате развития цифровых технологий

В последнее время СМИ и эксперты активно говорят о том, что США могут пойти на самый серьезный удар по России в вопросе санкций – отключить нашу страну от платежной системы SWIFT. В связи с этим возникает много вопросов о том, что же будет дальше. В МИД РФ заявили, что в стране может появиться альтернатива. 

Замглавы МИД Александр Панкин объяснил: в мире развиваются цифровые валюты, а также блокчейн. Из-за этого платежи могут совершаться на новой технологической основе.  

Дипломат добавил в разговоре с РИА "Новости", что появление альтернатив SWIFT будут более продвинутыми и не будут претендовать на монополию. Это будет ответ не только на геополитическую ситуацию в мире, но и на необходимость совершенствовать методы оплаты различных операций, которые бы учитывали новые достижения в цифровой области.

В Кремле уже тоже заявляли о том, что Москва готовится к отключению России от SWIFT. Ведь исключать такого решения со стороны США сейчас нельзя. 

Как полагают эксперты, может иметь негативные последствия. Например, страну может откинуть назад в 1990-е годы. Впрочем, другие специалисты утверждают, что Россия достойно справится с этой ситуацией, ведь выбраться из непростой ситуации удалось, например, Ирану. У РФ уже естьсистема передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены ведущие отечественные банки. 

Полина ИВАНОВА

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Под словом Россия подразумеваются власть предержащие? Что, только задумались?
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Нарусова oтnuzдuт Байдена.
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