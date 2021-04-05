Зеленский добивается разговора с Меркель и Макроном

Зеленский добивается разговора с Меркель и Макроном
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеГлава ДНР: Украина готова атаковать Донбасс
Президент Украины может в скором времени побеседовать с канцлером Германии и главой Франции о Донбассе

Очень скоро – на этой неделе – Владимир Зеленский проведет переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Владимира Путина при этом не будет, известили украинские СМИ.

Президент Незалежной побеседует с канцлером Германии и главой Франции о Донбассе. Точнее, речь пойдет об обострении конфликта в этом регионе и "координации позиций сторон", сообщили журналистам знакомый с ситуацией источник в дипломатических кругах. Лидеры могут пообщаться в любой день с 5 по 11 апреля. 

Разговор мог пройти уже после видеоконференции Путина, Меркель и, Макрона. Однако этому помешала несогласованность по времени его проведения. 

О том, что подготовка беседы Зеленского, Меркель и Макрона уже ведется, подтвердил и другой источник. Он добавил, что о дате и точном времени общения глав трех государств пока ничего не известно.

Этот же собеседник указал, что разговор в двух– или трехстороннем формате собирались провести несколько недель назад. Когда ситуации на востоке Украины еще не обострялась.

Теперь же произошла эскалация боевых действий. Это дает вероятность думать, что переговоры состоятся в ближайшее время, отметил второй источник, передает "Обозреватель" со ссылкой на ZN.UA.

В конце марта поступила информация о том, что  Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе. При этом российский президент выразил беспокойство из-за эскалации Украиной ситуации в Донбассе. Все трое лидеров согласились с мнением, что альтернативы минским соглашениям нет.

Ранее в Киеве отреагировали на переговоры в нормандском формате без Зеленского. Без Украины все равно ничего решить не смогут, заявила пресс-секретарь президента Незалежной Юлия Мендель.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость191387
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Антимайдан
Без <цензура> Зели дело не продвигается, кто же кроме него может подставить свою sраку, а пока пусть подмывается и запасается вазелином.
Как всегда, он добивается, чтоб чужими руками жар загребать, вместо того, чтоб теперь уже дать приказ и отвести ВСУ от Донбасса, как в 2014-м дали приказ этим же танкам пойти туда и стрелять. Так просто это сделать - и конец вашей войне будет! Донбасс же не пойдёт брать Киев!!! Неужели лучше плясать под дудку радикалов, вот уже 100 лет жаждущих крови - всё равно чьей? Ну, почему такая тупость средневековая? Ну, хорошо, президент попался не умный, но ведь есть же там трезвомыслящие люди?
Гость193359
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Как можно опускаться европейцам до разговора с американской <цензура>. Причем бесплатной и плохопахнущей.
Антимайдан
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Без <цензура> Зели дело не продвигается, кто же кроме него может подставить свою sраку, а пока пусть подмывается и запасается вазелином.
Гость193400
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а чём можно говорить с тем кто впредедущую встречу только улыбался спрятав улыбку рукой? кто всё подписал но не чего не зделал, обманул своих избератилей на все100 %, кто только и ждёт то что подскажут с сша, кто кидает своих инвесторов во благо сша, кто дает свободу фашизму на украине. зеленский как и парошенко халуи сша а народ украины для них не интиресен, главное больше траншей и больше лчной наживы!
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