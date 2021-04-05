Украина провозгласила себя оплотом НАТО на востоке

Украина провозгласила себя оплотом НАТО на востоке
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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В Киеве вновь заговорили об особом статусе в Альянсе

Украина последние семь лет стойко стоит на страже безопасности и стабильности Европы, а также своей независимости. Об этом заявил министр обороны Незалежной Андрей Таран, назвавший свою страну "мощным форпостом на восточном фланге НАТО". 

В своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Таран отметил, что главная стратегическая цель Украины – стать полноправным членом НАТО. Министр обороны Незалежной пришел в восторг от того, что процесс вхождения в Североатлантический альянс чистый, но посетовал, что добиться этого нелегко. 

Глава украинского ведомства подчеркнул, что НАТО не склоняет Киев вступить в свои ряды, при этом не раз протягивала руку помощи в вопросе безопасности. Таран утверждает, что новый статус Украины позволит стране укрепить отношения с другими государствами и даст возможность реализовать свои интересы, уточняет "Общественная служба новостей". Экономические и политические реформы тоже будет проще претворить в жизнь, по его мнению, когда страна перейдет на стандарты Альянса, считает Таран. 

Ранее глава ВСУ Руслан Хомчак назвал Украину щитом Европы, поздравляя НАТО с 72-летием. 

Полина ИВАНОВА

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Гость180493
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Гость193419
А интересно, сколько этот заслон продержится, если, не дай Бог, конечно, реальная заварушка начнется? Часов 12 или поболее?
оплот будет так "успешно" стоять, что ни польские, ни венгерские погранцы их не смогут остановить ))
гость
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шароваровышиваночные укропы каждый день несут такую ересь и чушь,что гейропа и дядюшка сэм,хотя сами не далёкие,бандерлогов считают чумачедшыми и не рукопожатными!
Гость190486
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НАТО Украина не нужна, нужна ее территория и пушечное мясо, впрягаться за нищую нестабильную страну блок не будет а вот как расходный материал вполне подойдет и то до определенного момента после которого НАТО сделает вид что оно не при делах.
Гость193419
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Гость180070
Ляхи, Прибалты, ... Теперь ещё хохлы. Все хотят ничего не делать но при этом бабки получать. Вот и воют на весь мир о угрозе со стороны РФ и что они на передовой цивилизованной гейропы и им нужны деньги. Вот реально кто сдерживает и мешает развитию Европы постоянно требуя финансовых вливаний, а не РФ ))). Но гейропейцы думают не головой, а тем местом которое у них теперь стало самым значимым и которое сейчас является символом и главное целью их либеральных ценностей .... ))
А интересно, сколько этот заслон продержится, если, не дай Бог, конечно, реальная заварушка начнется? Часов 12 или поболее?
Гость180070
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Ляхи, Прибалты, ... Теперь ещё хохлы. Все хотят ничего не делать но при этом бабки получать. Вот и воют на весь мир о угрозе со стороны РФ и что они на передовой цивилизованной гейропы и им нужны деньги. Вот реально кто сдерживает и мешает развитию Европы постоянно требуя финансовых вливаний, а не РФ ))). Но гейропейцы думают не головой, а тем местом которое у них теперь стало самым значимым и которое сейчас является символом и главное целью их либеральных ценностей .... ))
Гость193400
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ага, пуп земли, аплот мира! всё чем можно вас назвать так это инструмент сша для здерживание рф катороя очень не нравется пиндосам! этим умнекам с незолежной нужно меньше смотреть в бездну, когда долго в неё смотреш бездна начинает смотреть на тебя.
Китайский освободитель.
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Клоунами они себя провозгласили! Наша Китайская армия всех этих хохлоблядей на кукан в раз натянет и раздавит!
Гоблин
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Кастрюльные войска!
Гость193359
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Гость193359
Проститутка на панели, а не оплот. Должна отпугивать врага немытой рожей и запахом сортирным.
Вооруженное Стадо Ублюдков.
Гость193359
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Проститутка на панели, а не оплот. Должна отпугивать врага немытой рожей и запахом сортирным.
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