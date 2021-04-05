В Киеве вновь заговорили об особом статусе в Альянсе

Украина последние семь лет стойко стоит на страже безопасности и стабильности Европы, а также своей независимости. Об этом заявил министр обороны Незалежной Андрей Таран, назвавший свою страну "мощным форпостом на восточном фланге НАТО".

В своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Таран отметил, что главная стратегическая цель Украины – стать полноправным членом НАТО. Министр обороны Незалежной пришел в восторг от того, что процесс вхождения в Североатлантический альянс чистый, но посетовал, что добиться этого нелегко.

Глава украинского ведомства подчеркнул, что НАТО не склоняет Киев вступить в свои ряды, при этом не раз протягивала руку помощи в вопросе безопасности. Таран утверждает, что новый статус Украины позволит стране укрепить отношения с другими государствами и даст возможность реализовать свои интересы, уточняет "Общественная служба новостей". Экономические и политические реформы тоже будет проще претворить в жизнь, по его мнению, когда страна перейдет на стандарты Альянса, считает Таран.

Ранее глава ВСУ Руслан Хомчак назвал Украину щитом Европы, поздравляя НАТО с 72-летием.